La pensione di cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà. Insieme al ben noto reddito di cittadinanza, costituisce una forma di sostegno finanziario ed inclusione sociale per le fasce meno abbienti. Le due misure sono state istituite dal Decreto Legge 28 Gennaio 2019 n.4. L’INPS eroga mensilmente la pensione di cittadinanza alle famiglie composte da persone di età superiore a 67 anni e condizioni finanziarie precarie. Le differenze tra le due misure riguardano essenzialmente l’età. Ma la legge e la giurisprudenza suggeriscono altre peculiarità alla pensione. Abbiamo visto in un recente articolo che il cittadino rischia di perdere il diritto al reddito. Oggi vogliamo approfondire un ulteriore aspetto: la pensione di cittadinanza si può pignorare?

Vediamolo insieme

Il reddito di cittadinanza è pignorabile. Il Tribunale di Trani, con l’ordinanza n.6028 del gennaio scorso ha decretato la pignorabilità del reddito di cittadinanza. Nel caso analizzato, il giudice ha ordinato il pignoramento del reddito di cittadinanza al fine di provvedere ai bisogni di un figlio minore. Il reddito di cittadinanza non rientra quindi tra i crediti impignorabili. Cosa accade per la pensione? La pensione di cittadinanza si può pignorare? Oppure ha un trattamento diverso? In questo caso la legge sembra impedire il pignoramento, per la natura del beneficio.

Mentre il reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro, la pensione è pensata per chi non può più svolgere attività lavorativa. Per questo motivo essa rientra di diritto tra i crediti impignorabili previsto dall’articolo 545 del codice di procedura civile. La legge intende tutelare le fasce di popolazione più deboli, per patrimonio e capacità di produrre reddito. Coerentemente, ai percettori di questo sussidio non è richiesto di cercare attivamente un’occupazione.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » L'80,5% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

La pensione di cittadinanza non è pignorabile

In questo articolo, abbiamo cercato di rispondere alla domanda: la pensione di cittadinanza si può pignorare? Abbiamo analizzato insieme per quali motivi la pensione di cittadinanza non rientri tra i redditi pignorabili. Lo staff di Proiezionidiborsa intende continuare a fornire un’informazione puntuale e utile ai lettori per comprendere come tutelare i propri diritti. Nel caso della pensione di cittadinanza è importante che i cittadini che la percepiscono ne conoscano natura e caratteristiche. Anche per vivere con maggior tranquillità, consapevoli che questo trattamento non può essere aggredito da eventuali creditori.