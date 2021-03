Spendiamo parecchi soldi in creme per il viso, corpo, mani, piedi, gambe… e per il collo?

Questa zona è troppo spesso sottovalutata ma in realtà è una delle prime a mostrare la vera età di una persona. Collo e mani, infatti, sono le parti meno bugiarde di tutto il corpo. Ed ecco perchè bisogna prendersene cura in modo particolare.

La genetica influisce in modo importante sulla formazione di rughe e macchie della pelle. Ma la colpa non è da ricercare solo nei geni. Esistono, infatti, delle attitudini personali che possono avere un grande impatto sulla pelle. E quindi sì, la colpa è anche di se stessi. La pelle del collo è flaccida per colpa di queste cattive abitudini che bisogna iniziare ad eliminare da questo momento.

Bere poca acqua

Sembra scontato e ripetitivo ma bere poca acqua ha diversi effetti negativi sul nostro corpo. Oltre, quindi, a rendere la pelle disidratata e poco elastica, bere poca acqua favorisce la stitichezza e altri problemi come emicranie e calcoli renali.

Inoltre ricordiamo che bere la giusta dose d’acqua ogni giorno aiuta a combattere la cellulite e favorisce la rigenerazione cellulare. L’acqua, quindi, è il miglior alleato di una pelle purificata ed elastica, ancora più che creme e trattamenti estetici.

No al fumo

Il fumo provoca una contrazione dei vasi sanguigni e questo fa sì che la pelle non riceva l’apporto adeguato di ossigeno. Per questo motivo, la pelle appare disidratata e opaca.

Inoltre il gesto continuo del fumare genera una contrazione muscolare del viso. Ciò causerà la formazione di rughe soprattutto in corrispondenza di questi movimenti.

No all’alcol

Ecco un altro grande nemico della salute della pelle. E no, non ha gli stessi effetti dell’acqua solo perché sono entrambi dei liquidi. L’alcol contiene zuccheri che incidono sulla nostra pelle, creando borse, arrossamenti cutanei e, attenzione, i brufoli! Inoltre l’alcol agisce sul colorito della pelle, facendola sembrare opaca e ingrigita.

Quindi la pelle del collo è flaccida per colpa di queste cattive abitudini, ma non solo le uniche. Uno stile di vita sano, che comprende alimentazione corretta e attività fisica regolare, è il primo passo per mantenere il proprio fisico giovane e attivo.