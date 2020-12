La paura della patrimoniale incombe: cosa si può fare?

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Non appena in Italia si sente parlare di patrimoniale i capelli si drizzano. I benestanti, allora, si guardano intorno per trovare un modo per aggirare la tassa insopportabile. Purtroppo la paura della patrimoniale incombe.

Con gli Esperti di ProiezionidiBorsa vediamo in passato cosa è successo e su quali asset si è soffermata l’attenzione. In passato, ogni volta è stata esclamata la parola patrimoniale, si è ricorso alle criptovalute. Il Bitcoin, diventa di nuovo centrale, ogni qualvolta spunta l’intenzione di tassare i patrimoni degli italiani. Sarà un caso che il Bitcoin viaggia su numeri record? Intanto, il nostro Amministratore Delegato Gerardo Marciano, con un articolo scritto ad inizio ottobre ha previsto quanto sta avvenendo in questi giorni.

I Bitcoin rispolverati

I Bitcoin un anno fa, sembravano spariti dal mercato finanziario, oggi invece cavalcano il successo arrivando a quote vicine ai 20.000 dollari. Rispetto a gennaio 2020, il Bitcoin ha guadagnato il 173%. Molti analisti si stanno chiedendo se c’è correlazione tra aumento del valore della criptovaluta e la ventilata ipotesi della patrimoniale italiana con un’aliquota progressiva. Attualmente siamo nel campo delle ipotesi, perché c’è un emendamento alla futura Legge di Bilancio. Perciò nessun allarmismo imminente ma meglio guardarsi intorno, in modo da sapere già come fare.

Le monete virtuali come bene rifugio?

Come detto, in passato molti investitori hanno fatto ricorso a una simile tipologia di asset come i Bitcoin. Vediamo perché potrebbe essere un porto sicuro. I soldi investiti in criptomonete sono al sicuro rispetto a tenerli fermi sui conti correnti. Per questo motivo il Bitcoin viene visto come un bene rifugio.

Intanto, molti investitori esteri stanno convertendo Exchange Traded Product (ETP) in criptovaluta. Gli Exchange Traded Product sono uno strumento d’investimento che replica la performance di una serie di indici, valute o materie prime. A conti fatti la criptovaluta ha una capitalizzazione del 3% in più rispetto all’oro. La paura della patrimoniale incombe: puntare sui Bitcoin è una strada da non sottovalutare.