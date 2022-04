Molte persone, quando si trovano in ambienti oscuri, soffrono di acluofobia. Un termine che sta semplicemente a indicare la paura del buio e dell’oscurità che tra le persone è una delle fobie più diffuse. In particolare, la paura del buio può manifestarsi da bambini per poi scomparire in età adulta. Spesso, però, anche da grandi questo disturbo fobico comune rimane.

Altrettanto spesso, poi, è in grado di generare non solo una sensazione di forte disagio al buio, e in generale in ambienti con poca luce, ma anche un persistente senso di angoscia.

Vediamo allora non solo come vincere la paura del buio, ma anche come tranquillizzare chi, a partire dai bambini, manifesta proprio l’acluofobia.

La paura del buio da bambini e in età adulta è un disturbo fobico comune che si potrebbe vincere in questo modo e con questi consigli utili

Nel dettaglio, per quel che riguarda i bambini la paura del buio in genere, può manifestarsi in tante forme. Spesso i genitori non la scoprono subito. Per esempio, il bambino che ha paura del buio, prima di tutto, manifesta quasi sempre la volontà di dormire sempre nel letto grande con mamma e papà.

Inoltre, la paura del buio da bambini si manifesta spesso come una sistematica difficoltà a prendere sonno oppure il piccolo si sveglia piangendo e poi non riesce più a prendere sonno.

Per tranquillizzarlo, l’errore da non commettere è quello di ridicolizzare la paura.

Occorre, invece, ascoltare il bambino e gestire le sue emozioni. Nonché trovare delle soluzioni che spaziano dal lasciare una piccola luce accesa a farlo dormire con il suo peluche preferito.

In altre parole, i bambini che hanno paura del buio devono essere sempre ascoltati e aiutati a sentirsi più sicuri e più tranquilli.

Come vincere invece il disturbo fobico in età adulta, dalle tecniche di rilassamento ai consigli di un esperto

In età adulta, invece, di solito i rituali da rilassamento prima di andare a dormire bastano per vincere la paura del buio e dell’oscurità quando questa è una semplice condizione passeggera.

Se invece la paura del buio è ormai consolidata, non bisogna mai avere vergogna di parlarne con un esperto. Un terapeuta, ad esempio, saprà di certo fornire le soluzioni e le strategie personalizzate.

