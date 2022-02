Magari non al ristorante, ma nelle case degli italiani troviamo molto spesso alcune costanti che riguardano la pasta.

Gli stranieri non ci credono mai, ma la pasta più consumata in Italia non sono né gli spaghetti e nemmeno le linguine. Infatti, noi italiani preferiamo la pasta corta, più facile da gestire in cottura e con più sughi a disposizione.

Tuttavia, nonostante questa predilezione per la pasta corta e l’infinità di sughi a disposizione, noi italiani cadiamo sempre nelle stesse scelte. In particolare, il pesto e il classico sugo con la passata di pomodoro si preparano una volta su due.

Noi di ProiezionidiBorsa amiamo il cambiamento, amiamo la variazione dei gusti e la sperimentazione delle ricette che escono un po’ dalla tradizione. Un esempio è il piatto di cui parleremo oggi. Infatti, la pasta non è mai stata così buona seguendo questa ricetta: perché i gusti nuovi bilanciati e scelti bene piacciono davvero a tutti, vediamo di che si tratta.

Ingredienti

Alcune generose noci di burro;

panna semi spessa, 50 grammi;

funghi porcini secchi;

olio extravergine di oliva;

prezzemolo;

sale e pepe.

La pasta non è mai stata così buona se proviamo questo sugo economico senza pomodoro e pesto

In primo luogo dobbiamo far inumidire i funghi porcini essiccati. Se li abbiamo trovati in questo modo, il sugo della pasta sarà ancora più buono. Tuttavia, anche se li compriamo al supermercato, il risultato sarà molto simile.

Prendiamo una boule capiente e la riempiamo di acqua calda. La possiamo direttamente prendere dal rubinetto, il risultato cambia davvero poco se la facciamo bollire.

Dunque, versiamo i nostri funghi secchi dentro e li facciamo inumidire per una decina di minuti. In questo lasso di tempo abbiamo la possibilità di portare a ebollizione una grande pentola d’acqua e di aggiungerci il sale.

Nel frattempo, in una padella cominciamo a far sciogliere il burro versandoci un filo d’olio extravergine di oliva. Quando il burro si è sciolto, andiamo ad aggiungere la panna e mescoliamo per bene. A questo punto l’acqua della pasta sarà pronta: andiamo dunque a versarci dentro la pasta.

Nel frattempo, mentre la pasta cuoce, scoliamo i funghi secchi e li facciamo saltare in padella con il burro, l’olio e la panna. A qualche minuto prima della fine della cottura della pasta andiamo a versarla nella padella e, per gli amatori del genere andiamo ad aggiungere il prezzemolo. Aggiustiamo di sale e pepe ed il piatto è pronto.

