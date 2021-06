La pasta integrale non è indicata soltanto per il controllo del peso ma ha altri benefici che non ci aspettiamo

La pasta integrale è più salutare della pasta bianca, perché è ricca di nutrienti come carboidrati complessi, proteine, fibre, ferro, magnesio e zinco. La pasta bianca, invece, è composta da carboidrati raffinati, il che significa che è priva di molti nutrienti durante la sua lavorazione. Inoltre è stato dimostrato che i cereali raffinati aumentano i livelli di zucchero nel sangue e di insulina. Questo avviene perché si digeriscono molto più rapidamente dei carboidrati complessi e per questo riempiono meno. Insomma, la pasta integrale è entrata nell’alimentazione di molte persone e non è indicata soltanto per il controllo del peso ma ha altri benefici che non ci aspettiamo.

Come si ottiene

La pasta integrale è fatta da un impasto di semola integrale di grano duro e acqua. La semola integrale non è sottoposta a processi di raffinazione. In questo modo vi sono presenti tutte le componenti del chicco: crusca, endosperma e germe. Queste la rendono un alimento ricco di sostanze nutritive, adatto per un’alimentazione sana e bilanciata. Nella scelta delle pasta integrale, però, bisogna sempre e comunque prestare attenzione all’etichetta perché non tutta la pasta integrale offre gli stessi benefici.

Vediamo insieme i benefici della pasta di semola integrale di grano duro.

a) ha una quantità di vitamine, fibre, carboidrati e sali minerali superiore rispetto alla pasta bianca. Nella semola integrale il chicco di grano non viene raffinato. Tutte le sue parti concorrono a rendere la pasta integrale ricca di nutrienti. La crusca contiene fibre, antiossidanti, zinco, rame, ferro, magnesio e vitamine del gruppo B; il germe è ricco di antiossidanti, acidi grassi polinsaturi, vitamine del gruppo B e vitamina E; l’endosperma è ricca di amidi, proteine e sali minerali. In particolare, la quantità di fibre è circa 5 volte superiore a quella della pasta tradizionale;

b) le fibre presenti nella pasta integrale danno numerosi benefici alla salute. Favoriscono la regolarità intestinale e prevengono la stipsi. Aumentando il senso di sazietà la pasta integrale è particolarmente indicata nelle diete per dimagrire;

c) in quantità moderata, è indicata per persone con diabete di tipo 2. Nella dieta dei diabetici le fibre sono fondamentali perché permettono un assorbimento più lento dei carboidrati, evitando i picchi di glicemia.

Abbinare un consumo moderato di pasta integrale a una dieta equilibrata e all’attività sportiva è il miglior modo per prendersi cura della propria salute.