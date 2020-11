La pasta frolla è alla base della pasticceria contemporanea. I suoi utilizzi sono molteplici e la si utilizza per tutti i tipi di preparazioni.

I biscotti, le crostate e altri dolci sono il cuore della pasticceria europea e non.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

C’è però un tipo di pasta frolla molto particolare, che può essere fatto rapidamente e che non necessita di particolari accortezze.

La pasta frolla montata, perfetta per i biscotti, è un modo alternativo per preparare la base della pasticceria europea.

Si può utilizzare con una spara biscotti o una sac a poche e il risultato che si ottiene è molto scenografico e profumato.

Vediamo come realizzare la pasta frolla montata.

Ingredienti

250 gr di burro a temperatura ambiente;

150 gr di zucchero a velo;

Un tuorlo a temperatura ambiente;

375 gr di farina;

Due uova medie a temperatura ambiente;

Sale fino;

Scorza di limone non trattato.

La pasta frolla montata, perfetta per i biscotti

In una ciotola capiente, versare il burro ammorbidito e lo zucchero a velo setacciato. Grattugiare quindi la scorza del limone non trattato.

Con le fruste di uno sbattitore elettrico, sbattere il composto di burro e zucchero per circa dieci minuti, dovrà diventare spumoso e omogeneo. Aggiungere quindi le uova e il tuorlo un po’ alla volta, stando attenti che l’impasto incorpori bene l’uovo prima di aggiungerne un altro.

Unire il sale e la farina setacciata e amalgamare il tutto con una spatola. Quando sarà tutto ben amalgamato, trasferire il composto in una sac a poche.

Foderata una leccarda da forno con carta, spremere il contenuto della sac a poche su di essa, stando attenti a distanziare i vari biscotti tra di loro. Se si desidera, si possono decorare i biscotti con ciliegie candite o lamelle di mandorle, a gusto del cuoco.

Far riposare il tutto per un’oretta in frigorifero per poi cuocere i biscotti a 180° in un forno statico per massimo un quarto d’ora. Far raffreddare i biscotti e servirli con un ottimo tè caldo.