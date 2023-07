La pasta fredda più buona dell’estate è quella di Chef Bruno Barbieri: non rimpiangerai l’insalata di riso

D’estate il caldo non ci dà tregua e la voglia di mettersi ai fornelli non ci attira molto. È in questi casi che cerchiamo soluzioni che ci permettano di gustare piatti sfiziosi senza sudare per prepararli. Proprio per questo motivo, oggi vogliamo suggerirti una ricetta pronta a conquistarti al primo boccone. Se sei stanco dei soliti piatti freddi, continua a leggere qui sotto.

Con l’arrivo delle temperature roventi, spesso ci manca l’appetito. Ecco perché spesso cerchiamo soluzioni che si preparano velocemente e che siano gustose e stuzzicanti. A darci un’idea per una ricetta veloce, facile e a dir poco deliziosa è uno degli chef stellati più famosi e amati d’Italia.

Stiamo parlando di Bruno Barbieri, conduttore e giudice di molti programmi di cucina, tra cui Cuochi d’Italia, e Masterchef Italia.

Le solite insalate di riso ti annoiano e sei in cerca di un’alternativa semplice, sfiziosa e pronta in 10 minuti? Lo Chef ci spiega come realizzare una pasta fredda da Premio Oscar in pochissimi passaggi.

Ingredienti per quest’insalata di pasta davvero speciale

300 g di pasta corta;

erbe aromatiche a piacere (basilico; rucola; finocchietto selvatico; maggiorana; santoreggia; menta);

80 g di lupini;

una manciata di sale grosso;

100 g di pomodorini;

1 spicchio d’aglio;

40 g di Parmigiano Reggiano;

paprika dolce q.b.;

peperoncino q.b.;

sale fino q.b.;

pepe nero q.b.;

olio evo q.b.

La pasta fredda più buona dell’estate è profumata e gustosissima: si prepara in soli 10 minuti

Inizia dalle erbe aromatiche. Lo Chef consiglia di non tritarle ma di tagliarle a julienne. Usa basilico, santoreggia, finocchietto selvatico, qualche foglia di menta, della rucola e la maggiorana. Metti il tutto in una boule capiente.

Nel frattempo, metti sui fornelli l’acqua per la pasta e quando sarà giunta a bollore salala e falla cuocere.

Intanto, dedicati al condimento. Dopo aver lavato i pomodorini, riducili a spicchi e aggiungili alle erbe aromatiche precedentemente tagliate. Sbuccia lo spicchio d’aglio e taglialo finemente. Adesso insaporisci il tutto aggiungendo una spolverata di peperoncino, sale fino e pepe nero.

Incidi i lupini con il coltello e uniscili ai restanti ingredienti. Mescola tutto con le mani, grattugia del Parmigiano Reggiano e versa un filo d’olio extravergine d’oliva sul condimento.

Il tocco speciale della ricetta? Una salsa deliziosa e veloce da fare

In una scodella a parte, metti della paprika dolce, un pizzico di sale, peperoncino, un po’ d’olio extravergine d’oliva, il formaggio grattugiato e mescola. Ne ricaverai un intingolo colorato e profumatissimo.

A questo punto la pasta sarà pronta: scolala, versala sul condimento e amalgama per bene. Infine, versa sugli altri ingredienti la salsa a base di paprika. Servi il piatto con una spolverata di formaggio e gusta in tutta la sua freschezza e bontà la pasta fredda più buona dell’estate.