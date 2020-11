Le zuppe e le preparazioni brodose sono perfette per affrontare l’inverno. Un grande classico, gustoso e nutriente, di questa stagione è proprio la pasta e fagioli. Ma molti si scoraggiano dal portarla in tavola perché credono che sia una preparazione lunga e complicata. Ma esiste per fortuna un modo per prepararla in tempo record senza perdere in sapore e bontà. È possibile avere la pasta e fagioli pronta in soli 10 minuti? Con questa ricetta provare per credere!

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti necessari per circa quattro persone:

a) due confezioni di fagioli già pronti, preferibilmente borlotti;

b) un dado da cucina;

c) una cipolla bianca;

d) 400 grammi di pasta corta, preferibilmente ditalini rigati;

e) una testina di aglio (facoltativa);

f) olio, quanto basta;

g) pepe, quanto basta.

Il procedimento

Ecco il procedimento per preparare la pasta e fagioli pronta in soli 10 minuti. Con questa ricetta provare per credere!

Tagliare la cipolla a dadini sottili. Prendere un tegame e soffriggerla con un filo di olio. Appena la cipolla sarà dorata, mettere la metà dei fagioli confezionati a saltare in pentola. L’altra metà va direttamente messa nel frullatore in modo da rendere il piatto cremoso al punto giusto. Se si è amanti dell’aglio si può aggiungere una testina nel mixer con i fagioli.

Adagiare nel tegame una quantità di acqua che possa coprire al filo la pasta corta che si andrà ad aggiungere. Una volta versata, inserire un dado da cucina. Quando l’acqua inizierà a bollire buttare la pasta e aspettare che cuocia per il tempo indicato sulla confezione.

Quando il composto comincerà ad asciugarsi aggiungere la crema di fagioli e rimestare bene. A fine cottura condire con olio a crudo.

