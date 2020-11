Coi primi freddi autunnali cresce la voglia di mangiare qualcosa di caldo e molto gustoso, magari davanti al caminetto in attesa che il pane si tosti. La pasta e fagioli, perfetta per le serate fredde, è uno di questi piatti che hanno sempre accompagnato gli italiani durante la stagione autunnale e invernale.

La sua preparazione è molto semplice e può essere preparata anche con largo anticipo, per poi essere consumata semplicemente riscaldandola sui fornelli.

Vediamo come preparare la pasta e fagioli perfetta per le serate fredde.

Ingredienti

320gr di pasta corta da minestra;

250 gr di passata di pomodoro;

80 gr di prosciutto crudo;

30 gr di sedano;

uno spicchio d’aglio;

due foglie di alloro;

pepe qb;

fagioli borlotti secchi 200 gr;

80 gr di lardo;

30 gr di cipolla;

30 gr di carota;

tre rametti di rosmarino;

10 gr di olio;

sale qb.

La pasta e fagioli, perfetta per le serate fredde

Vediamo quindi come preparare la pasta e fagioli perfetta per le serate fredde. Mettere in ammollo i fagioli secchi per tutta la notte. Prendere i fagioli, scolarli e cuocerli in abbondante acqua salata con l’alloro per circa 80 minuti.

Tagliare a listarelle le verdure, il lardo e il prosciutto crudo. Scaldare l’olio in una casseruola, aggiungere uno spicchio d’aglio e far soffriggere. Aggiungere al soffritto il prosciutto crudo e il lardo. Prendere i fagioli e aggiungerli al soffritto ottenuto. Aggiungere un mestolo dell’acqua di cottura dei fagioli e la passata di pomodoro. Far cuocere per circa venti minuti, salare, pepare e aggiungere la pasta.

Coprire con l’acqua di cottura dei fagioli e portare la pasta alla cottura desiderata, stando attenti a mescolare di quando in quando per non far attaccare la pasta sul fondo della pentola. Aggiungere infine il rosmarino. Impiattare e servire con delle fette di pane tostato al lato. La pasta e fagioli è dunque pronta per essere consumata.