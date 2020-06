De Matteis Agroalimentare, con sede a Flumeri, in provincia di Avellino, è tra i primi 10 produttori di pasta secca al mondo. Il vero boom di vendita di pasta è in Usa, dove l’azienda si consolida come uno dei primi esportatori di pasta Made in Italy. La pasta dal grano a prezzo garantito che fa affari in tutto il mondo ha chiuso un 2019 con i fiocchi. Il fatturato è di 155 milioni e c’è stato un incremento di ricavi del 30%. La vendita all’estero è il vero asso nella manica dell’azienda agroalimentare campana ed esporta la pasta in oltre 40 Paesi. La quota di export supera l’80% dei ricavi dell’azienda e gli affari nel 2019 sono stati ancora più lusinghieri.

Nel lockdown la corsa a comprare pasta

Nei mesi scorsi vi abbiamo raccontato della corsa dei cittadini a fare incetta di beni di prima necessità. Ora al tirare le somme i numeri si trovano. De Matteis Agroalimentare ha registrato una crescita nel primo quadrimestre del 15% sulla vendita di pasta. Il prodotto Armando è stato venduto per il 30% in più.

Cosa fa De Matteis per gli agricoltori

L’eccellenza agroalimentare italiana piace all’estero. L’azienda ha puntato più oltre confine a vendere la pasta ma conservando la genuinità del made in Italy. La filiera creata dieci anni fa prevede la firma di un accordo diretto con ogni singolo coltivatore di grano. Sono oltre 1500 le aziende agricole che fanno parte della filiera.

L’azienda ha fatto un patto ben preciso con gli agricoltori: acquistare il grano ad un prezzo minimo garantito.

Il fiore all’occhiello

l controllo esercitato sull’intera filiera, insieme alla disponibilità di un impianto di molitura integrato al pastificio, ha consentito di mettere sul mercato italiano un prodotto “Pastine di Armando” con certificazione Metodo Zero residui di pesticidi e glifosato. Gli investimenti negli ultimi due anni sono stati ingenti: 16 milioni di euro per incrementare del 30% la capacità produttiva e il riammodernamento del fine linea per il confezionamento. Da qualche mese la certificazione è stata estesa a tutti i prodotti a marchio Armando della linea Pasta di Semola di Grano duro.

La pasta messa sul mercato deriva da agricoltura convenzionale: pesticidi (meno dello 0,00001 g), come garantito dall’ente di certificazione Bureau Veritas. Ecco la storia della pasta dal grano a prezzo garantito che fa affari in tutto il mondo.