Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tra i migliori piatti unici con il pesce, ecco la pasta con le sarde alla catanese gustosa e perfetta per i creativi in cucina. In quanto si tratta di una ricetta tipica della tradizione culinaria etnea che, tra l’altro, viene servita non solo in trattoria, ma anche nei migliori ristoranti situati nelle zone di mare.

Supponendo di preparare la ricetta per il pranzo della domenica, la pasta migliore è rappresentata dalle penne rigate. E in questo caso serve mezzo chilo di pasta unitamente a mezzo chilo di sarde fresche, e quindi niente pesce sott’olio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Inoltre, sono necessari pure 300 grammi di concentrato di pomodoro, 250 grammi di pangrattato, 400 grammi di finocchietto selvatico, 50 grammi di uva passa, 50 grammi di pinoli e due scalogni. Nonché olio extravergine di oliva e sale e pepe, giusto quanto basta.

Ecco la pasta con le sarde alla catanese gustosa e perfetta per i creativi in cucina

Passando alla preparazione, in una padella capiente bisogna si fanno rosolare i due scalogni che si sono tagliati finemente. Nel frattempo, si puliscono le sarde, e si fa bollire in una pentola con acqua salata il finocchietto. E, in particolare, solo la parte filamentosa dopo che il finocchietto selvatico è stato lavato e mondato.

Dopo aver soffritto le sarde in olio extravergine di oliva e scalogno, aggiungere in padella prima il finocchietto lessato e scolato. E poi pure i pinoli e l’uva passa che, in precedenza, si è prima messa in ammollo e poi si è strizzata. Amalgamare per poi aggiungere il concentrato di pomodoro ed un mestolo di acqua di cottura della pasta.

Far cuocere per altri venti minuti e, comunque, fino a quando il sugo non si sarà ristretto. Sarà il momento giusto per buttare in padella le penne rigate che sono cotte al dente, e amalgamare aggiustando con olio, sale e pepe.

La pasta con le sarde alla catanese è ora pronta per essere servita in tavola spolverando ogni piatto di portata con un cucchiaio abbondante di pangrattato.