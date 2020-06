La pasta con la crema di rucola, un primo insolito, ma dal sapore garantito. Italia paese della pasta, e come poteva mancare sulla nostra tavola un piatto particolare, che, tra le altre cose, permette a chi lo cucina, di scegliere la tipologia di pasta a proprio gradimento. E, senza perdere nulla nel risultato finale. La pasta con la crema di rucola, un primo insolito, ma dal sapore garantito, che incontrerà il gradimento di tutta la famiglia. Facile da preparare, in appena una ventina di minuti, con la nostra ricetta che prevede quantità per 3/4 persone, come sempre.

Gli ingredienti

I nostri ingredienti per iniziare

– 350/400 grammi di pasta tradizionale o anche integrale, entrambe ben si prestano

– 300 grammi di rucola

– 120 grammi di robiola

– 40 grammi di Parmigiano

– Olio extra vergine

– Brodo vegetale (ma non indispensabile)

– Aglio

– Sale

Come detto, la ricetta originale consiglia penne o maccheroni, ma si presta alla prova di qualsiasi tipo di pasta corta. Una ricetta perfetta per questa stagione, con degli ingredienti freschi e accattivanti. Una pasta che, se cotta al dente, non perde in qualità nemmeno se servita tiepida. Diciamo la verità: un primo che, se suona il telefono e perdiamo un paio di minuti e la pasta non è più bollente, non perde assolutamente valore!

La preparazione molto semplice

– Prendere un mixer e inserire la rucola, l’aglio, l’olio e un pizzico di sale, frullando il tutto

– Cuocere la pasta, cercando di mantenerla al dente

– Nel fornello a fianco, in una padella bassa e capiente, cuocere il mix frullato in precedenza, aggiungendo dell’acqua bollente o un po’ di brodo vegetale, e la robiola

– Dopo aver scolato la pasta, unirla alla crema e farla saltare per un minuto, unendo il Parmigiano

– La pasta con la crema di rucola, un primo insolito, ma dal sapore garantito, è pronta per essere gustata!

La scelta del vino

Trattandosi di un primo brioso e per nulla impegnativo, può essere gustato anche con una bella birra fresca, meglio se bionda. Unendo del vino tradizionale ecco il suggerimento per un bianco aromatico: un Sauvignon Blanc o un Muller Thurgau. Ottimo anche uno Chardonnay che accompagni il sapore della rucola.