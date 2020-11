Ecco una ricetta adatta per quelle giornate strane, quando, già dal mattino, ci si chiede cosa cucinare per pranzo. Ebbene, proprio quando il dubbio ci assale e sta per prendere il sopravvento arriva a salvarci una buona idea. Al riguardo la pasta con i finocchi è un primo piatto alternativo per illuminare una giornata anonima e dare quella svolta che ci farà cambiare registro.

Il formato di pasta, per questo condimento, potrebbe essere la bavetta, la linguina o anche i paccheri. Scegliamo il tipo che più ci piace, ma sempre facendo salva la qualità delle materie prime utilizzate al fine di garantirci una pietanza di alta qualità.

I finocchi per una pasta sana con verdure di stagione

I finocchi sono verdure dietetiche con un’alta percentuale di acqua, una discreta di fibre, e poi vitamine A e C e tanti sali minerali.

Contengono calcio e fosforo, ottimi per le ossa, oltre a favorire la digestione e il buon funzionamento dell’intestino. Sono, infine, degli ottimi alleati della pelle e contro l’invecchiamento delle cellule.

Passiamo a cucinare questo primo piatto

Ecco, dunque, gli ingredienti occorrenti (per 4 persone):

a) 400 gr di paccheri;

b) due finocchi medi;

c) 100 gr di pane raffermo;

d) quattro acciughe sotto sale;

e) una manciata di pinoli e di noci;

f) un aglio;

g) 1/2 peperoncino;

h) olio evo e sale quanto basta.

Preparazione

Sbricioliamo il pane raffermo. In una padella antiaderente, con poco olio, tostiamo il pane e i pinoli.

Ora puliamo e mondiamo i finocchi. Tagliamone metà a fettine piccole e sottili, e metà, invece, li triteremo finemente col coltello.

In un tegame, versiamo cinque cucchiai di olio evo, l’aglio privato della parte centrale, le acciughe e il peperoncino. Quando sarà imbiondito eliminiamo l’aglio e versiamo la parte tritata di finocchi. Nel momento in cui saranno quasi trasparenti, versiamo l’altra parte a fettine sottili che dovranno risultare un pò croccanti. Infine, aggiungiamo le noci.

Siamo pronti per impiattare

Cuociamo la pasta in acqua bollente salata e scoliamola al dente.

Spadelliamo la pasta con mezzo mestolo di acqua di cottura e con il condimento di finocchi.

Finiamo con il pane raffermo tostato e altre noci tritate.

Siamo certi che la pasta con i finocchi è un primo piatto alternativo per illuminare una giornata anonima e rientrerà di fatto tra i preferiti.

Infine, in quest’articolo presentiamo la ricetta dello spezzatino con funghi e castagne ed esaltare i prodotti tipici si questa stagione.