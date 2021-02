La ricetta che vogliamo condividere oggi è semplice e veloce. A dispetto del suo nome, l’arrosto non è fra gli ingredienti previsti. Anche se sfidiamo chiunque, dopo averla assaggiata, ad affermare con certezza che nella pasta all’arrosto scappato non ci sia la carne. Dunque con pochi euro e nessuna fatica si otterrà un primo piatto davvero saporito.

Vediamo dunque come preparare la pasta all’arrosto scappato è la ricetta perfetta per spendere poco e leccarsi i baffi. Gli ingredienti necessari sono:

200 gr pasta;

100 gr formaggio spalmabile;

1 cipolla;

50 ml di salsa di soia;

olio extravergine di oliva e sale quanto basta;

parmigiano grattugiato quanto basta per spolverare la superficie.

Indossiamo il grembiule e mettiamoci all’opera

Mettere una pentola di acqua sul fuoco. Quando bolle aggiungere il sale e buttare la pasta. Suggeriamo di scegliere un formato di pasta corta come penne o fusilli. Mentre la pasta si cuoce, grattugiare finemente una cipolla. Questa operazione può essere fatta ricorrendo ad un mixer per velocizzare i tempi. Quindi versare il trito in una padella antiaderente con due cucchiai di olio ed un pochino di acqua di cottura della pasta. Fare cuocere a fuoco lento per un paio di minuti.

Quindi aggiungere il formaggio spalmabile. Girare bene e lasciare che questo si sciolga. Se il condimento dovesse rapprendersi troppo si potrà aggiungere un goccio di latte. Unire quindi la salsa di soia ed amalgamare bene tutto. Quando la pasta sarà al dente, scolarla e metterla direttamente nella padella con il condimento. Terminare dunque la cottura della pasta a fuoco vivo amalgamando bene con la salsa. Suggeriamo di controllare la sapidità. Solitamente non è necessario aggiungere ulteriore sale in quanto la salsa di soia ne apporta una quantità sufficiente. Spolverare con il parmigiano grattugiato e servire ancora fumante.

Vegetariani

Il piatto può trasformarsi in un primo adatto anche ai vegetariani sostituendo i formaggi con quelli con caglio vegetale. Questi sono facilmente reperibili in qualsiasi supermercato.

Ebbene, dopo averla assaggiata, capiremo perchè la pasta all’arrosto scappato è la ricetta perfetta per spendere poco e leccarsi i baffi.