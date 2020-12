Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il cavolo nero, detto anche cavolo toscano, presenta caratteristiche foglie allungate e arricciate, di colore verde scuro. È perfetto crudo o cotto, per mille zuppe e minestre, rustici e contorni. Con un apporto calorico molto basso, il cavolo nero è considerato un super food dei mesi invernali.

Ancora, è ricco in acqua e fibra, contiene vitamina C, A, K e numerosi carotenoidi e flavonoidi. Sostiene la funzionalità del sistema digestivo e cardiovascolare. Inoltre ha un’azione antinfiammatoria ed è un valido supporto per il sistema immunitario.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Dunque, oggi proponiamo una preparazione che vede come protagonista questa crucifera a crudo. Ecco di seguito come preparare la pasta al pesto di cavolo nero, un concentrato di gusto e benessere per un pranzo originale pronto in pochi minuti

Passiamo a fare la spesa

Ingredienti (per 4 persone):

a) 300 gr di pasta;

b) 200 gr di cavolo nero;

c) 80 gr di pecorino grattugiato;

d) 70 gr di mollica di pane raffermo;

d) 50 gr di mandorle;

e) 40 gr di gherigli di noci;

f) 5 filetti di acciughe;

g) 1 spicchio di aglio;

h) olio evo, sale e pepe q.b.

Prepariamo in pochi minuti la pasta al pesto di cavolo nero

Scegliamo il formato di pasta che più preferiamo e prepariamoci a cuocerla in acqua bollente salata.

Prepariamo il pesto con le foglie di cavolo a crudo. Scegliamo quelle più tenere ed interne, laviamole e asciughiamole, mentre togliamo la parte centrale della costa più dura. Tritiamo al coltello le foglie, i gherigli di noci e l’aglio privato dell’anima centrale. Ora versiamo il trito di cavolo nero, di aglio e metà delle noci nel mixer, con olio evo e mandorle. Aggiungiamo anche un po’ di acqua di cottura, il pecorino e eventualmente anche del sale.

In una padella, con un filo di olio, facciamo sciogliere i filetti di acciughe. Poi sbricioliamo e tostiamo la mollica di pane raffermo.

Scoliamo al dente la nostra pasta e condiamola con il pesto di cavolo nero. Infine pepiamo, impiattiamo e aggiungiamo la mollica di pane tostata e metà delle noci tritate grossolanamente. Dunque, serviamo la pasta al pesto di cavolo nero, un concentrato di gusto e benessere per un pranzo originale pronto in pochi minuti.

Infine in quest’articolo presentiamo una ricetta presa dalla tradizione culinaria palermitana: la pasta alla paolina.