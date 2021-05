La pasta a mano è una vera e propria prelibatezza. Fatta con ingredienti naturali e con amore, arriva a tavola fumante e appetitosa con i condimenti più vari.

Vi sono diversi tipi di pasta. In un’alimentazione sana e nutriente non deve mai mancare. Attenzione, anche qui, a non esagerare. La moderazione è la chiave per avere un fisico perfetto e tonico.

Questa pasta particolare è l’arma segreta delle nostre nonne ed è il fiore all’occhiello della nostra cucina. In questo articolo, però, si vedrà qualcosa di bizzarro e impensabile.

La pasta a mano è un alimento davvero nutriente, gustoso e ricercato ma incredibilmente questo animale la sa impastare meglio degli esseri umani.

Animali e cibo

L’uomo ha un ottimo rapporto sia con il cibo che con gli animali. Entrambi sono indispensabili nella vita. Senza cibo non si potrebbe sopravvivere. I gusti personali e il miscuglio sapiente degli ingredienti sono alla base. Gli animali, invece, sono degli amici fedeli e simpatici che abitano con i loro padroni. Nutrono un amore forte e incondizionato per gli esseri umani. Alcuni preferiscono i cani, i gatti, i conigli o i pesci rossi.

Le prossime righe toccheranno proprio questi due argomenti.

Il gatto massaio

I gatti sono degli amici straordinari. Molti, a volte, li vedono assumere dei comportamenti apparentemente inspiegabili. Questi animali, infatti, in alcune situazioni muovono le zampette in maniera ritmica. Sembra davvero che impastino. Vedendoli anche le massaie più esperte sarebbero invidiose delle loro abilità.

Ma perché fanno così? Si è visto che, fin dalla nascita, i gattini usano massaggiare le mammelle del genitore per ottenere nutrimento. Questo riflesso arcaico ereditato da tutti i felini continua a mostrarsi anche più tardi. Indica un momento in cui il gatto si sente particolarmente rilassato e a proprio agio. Di solito seguono le fusa. Inoltre, se i gatti hanno l’abitudine di impastare su di noi è per segnalarci il loro affetto e stabilire un legame.

Un comportamento davvero singolare. Di sicuro si può sfruttare la prossima volta che si deciderà di fare la pasta a mano.