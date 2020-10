Le diete sono una cosa troppo spesso sottovalutata. L’alimentazione che seguiamo, infatti, incide fortemente sulla nostra salute. E noi non dovremmo essere superficiali in questo caso. Il problema, infatti, è che spesso le diete sono volte a perdere peso e non puntano abbastanza sulla salute. E questo è il motivo per cui bisogna affidarsi a nutrizionisti esperti. A volte, però, ci troviamo di fronte a piani alimentari davvero fuori dal comune. Come quello che afferma che la pasta a colazione fa perdere 10 kg in un mese, ecco la dieta delle star che impazza sul web. E ha incontrato più di un’obiezione.

La dieta delle star che si basa su un piano alimentare davvero fuori dal comune

La dieta degli spaghetti a colazione pare stia facendo furore. E a proporla è un farmacista e dietologo piuttosto controverso. Stiamo parlando di Alberico Lemme. Di base la dieta si fonda su dei principi che non tutti definirebbero equilibrati. Infatti, oltre alla colazione con degli spaghetti al sugo, invece di fette biscottate e marmellata, questo piano alimentare prevede delle scelte davvero bizzarre. Non è previsto nessun conteggio di calorie, ma piuttosto quello dell’indice glicemico degli alimenti. Si possono mangiare carne, pesce, aglio, limone, timo e cipolla. E ci si può concedere anche della frittura. Ma assolutamente vietati sono lo zucchero, il dolcificante, il latte, la frutta e la verdura. Perciò, l’idea di base è questa. La pasta a colazione fa perdere 10 kg in un mese, ecco la dieta delle star che impazza sul web. Ma le critiche sono state tantissime.

Cosa ne pensano i medici?

La maggior parte dei medici ha sconsigliato fortemente il regime alimentare Lemme. L’Ordine dei Medici di Roma, per esempio, prende una forte posizione contraria a questo regime alimentare. Il giudizio? Questo piano non solo è dannoso per la salute, ma porterà a un dimagrimento a tempo determinato. Riprese delle abitudini normali, infatti, si riprenderanno tutti i chili persi. Questo perché, secondo i dottori, la dieta non si basa assolutamente su delle scelte prudenti e responsabili.

Perciò, questo tipo di dieta, soprattutto con dei problemi di salute, potrebbe rappresentare un problema? Per tantissimi dottori la risposta è assolutamente affermativa.