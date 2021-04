Dopo il periodo della Pasqua è facile ritrovarsi pieni di cioccolato. Le uova fanno felici grandi e piccoli. Ma a volte si esagera negli acquisti e non si riesce a consumare tutto il cioccolato. È vero che il cioccolato può essere conservato per lungo tempo. È utile anche nella preparazione di dessert.

Oppure può essere utilizzato in un secondo piatto molto particolare. La Pasqua è finita e con l’uovo al cioccolato prepariamo lo spezzatino di vitello da ristorante stellato. L’unica condizione è che si utilizzi del cioccolato amaro.

Dalla Francia all’Italia

Lo spezzatino di vitello al cioccolato è una ricetta antica. Essa deriva dalla cucina francese dell’Ottocento. Furono i monzù o monsù, nome dato ai cuochi professionisti di origine francese, a importare ricette come il ragù, i soufflé, le creme, il burro e la besciamella.

L’utilizzo del cioccolato fondente nelle preparazioni salate è rimasto fino a oggi. Una delle ricette più antiche conosciute è quella del coniglio al cioccolato. Un abbinamento inusuale quello tra carne e cioccolato che una volta provato non si potrà dimenticare.

Per fare il vitello al cioccolato non servono molti ingredienti. Come già detto, l’importante è avere del cioccolato amaro da poter utilizzare nella ricetta. Ecco qui la lista:

a) 20g di cioccolato amaro;

b) 270g di vitello per spezzatino;

c) 3 cucchiai di brandy;

d) foglie di salvia q.b.;

e) foglie di menta q.b.;

f) foglie di timo q.b.;

g) olio di EVO;

h) farina q.b.;

i) 100g di mandorle tostate.

Preparazione del piatto

Iniziamo facendo rosolare i cubi di vitello in un tegame con un cucchiaio di olio. Aggiungere un cucchiaio di farina, fare rosolare e sfumare col brandy. Condire con sale, pepe e le erbe aromatiche.

Cuocere la carne a fuoco basso con coperchio. Sarà necessario aggiungere del liquido man mano che la carne cuoce. La cottura dovrà durare almeno un’ora. Passato questo tempo, tostare le mandorle e tritarle. Aggiungerle alla carne e cospargere con scaglie di cioccolato. Riprendere la cottura per qualche minuto a fuoco basso affinché il cioccolato si sciolga.

Servire lo spezzatino ancora caldo.

