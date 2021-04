Con la sua sofficità e il suo aroma, la colomba è uno dei dolci simbolo di Pasqua che conquista facilmente la tavola delle famiglie italiane. Dopo l’abbuffata delle feste, però, può capitare di ritrovarsi con ancora qualche fetta di questo dolce in dispensa. E non sapere cosa farci. In questo caso vogliamo darvi una mano proponendovi qui una stuzzicante ricetta ottenuta con gli avanzi della nostra colomba. Per riassaporare ancora un po’ il dolce gusto della Pasqua appena passata. Vediamo allora perché la Pasqua continua con la ricetta della golosissima torta di colomba. Con i consigli di preparazione del team di cucina di ProiezionidiBorsa.

Ecco gli ingredienti per 8 persone:

440 gr di colomba;

250 gr di ricotta vaccina;

100 gr di latte intero;

40 gr di cioccolato fondente;

20 gr di granella di nocciole;

10 gr di zucchero a velo;

un uovo medio.

Un riciclo gustoso e creativo

Realizzare una golosa torta con gli avanzi della colomba è un procedimento che richiede il minimo sforzo per ottenere un risultato sorprendente ed a prova di palato. Iniziamo tagliando la colomba a fette con l’aiuto di un coltello abbastanza lungo. La sminuzziamo poi ulteriormente riducendola in pezzettini di forma quadrata o rettangolare. Ora mettiamo la metà dei quadretti in ammollo in una bacinella con del latte per ammorbidirli. Li versiamo poi in una tortiera che ci siamo preoccupati di ungere con del burro alla base poco prima, compattandoli per bene con un cucchiaio.

E ora la cremosa farcitura

La Pasqua continua con la ricetta della golosissima torta di colomba. Ora passiamo alla farcitura del nostro dolce. Versiamo la ricotta scolata e lo zucchero a velo in una ciotola e mescoliamo bene i due ingredienti. Vi aggiungiamo quindi anche l’uovo ed amalgamiamo il tutto per ottenere una crema densa ed omogenea. Con l’aiuto di una spatola la distribuiamo poi sulla base della torta. Infine, vi spargiamo sopra anche i restanti pezzetti di colomba che avevamo messo da parte. Guarniamo quindi con il cioccolato fondente sminuzzato fine e la granella di nocciole.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La Pasqua continua con la ricetta della golosissima torta di colomba

Adesso siamo pronti per infornare la nostra torta. Facciamola quindi cuocere bene per circa 25 minuti in un forno preriscaldato a 180°. Una volta che avrà acquisito una leggera doratura in superficie, la sforniamo e la lasciamo raffreddare. La squisita torta di colomba è ora pronta per essere servita e gustata in compagnia.