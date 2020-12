Soprattutto in questo periodo natalizio siamo alla ricerca di sfiziose idee culinarie. Magari siamo stanchi dei soliti piatti delle tradizioni e vogliamo rinnovarci. Vogliamo stupire gli ospiti con qualcosa di nuovo e diverso. In questo caso proponiamo la particolare ricetta di un dolce gustoso alle mele con un tocco speziato. Si tratta di tortini di mela ma con una decisiva caratteristica che li contraddistingue. L’uso di una particolare miscela di spezie di origine araba. Non resta che metterci in cucina e sperimentare. Proviamo a preparare 20 di questi tortini.

Ingredienti

150g di farina di tipo 00;

50g di frumina;

180g di zucchero di canna;

200g di ricotta setacciata;

2 uova medie;

3 mele;

70g di uvetta;

1 limone;

mezza bustina di lievito;

mezzo cucchiaino di miscela di Cannamela per il cous cous;

sale;

pinoli;

zucchero a velo;

Preparazione

Prendiamo una ciotola dove metteremo e mescoleremo la farina, la miscela di Cannamela, il sale, la frumina e il lievito. Prendiamo ora le mele, sbucciamole e tagliamole a pezzettini sottili.

Mettiamole successivamente a bagno nell’acqua dove aggiungeremo mezzo limone spremuto.

In un’altra ciotola mescoliamo con le fruste lo zucchero con le due uova aggiunte una alla volta. Una volta che otteniamo un composto montato aggiungiamo la scorza del limone intero e la ricotta setacciata. Quindi amalgamiamo bene il composto. A questo punto uniamo il contenuto delle due ciotole che abbiamo preparato e cominciamo a mescolare. Successivamente scoliamo e aggiungiamo le mele e ancor dopo l’uvetta. Prendiamo ora dei pirottini dove versare il composto fino all’orlo e aggiungiamo qualche pinolo ad ognuno. Ora possiamo infornali per circa 30 minuti con una temperatura tra i 170 e i 180 gradi.

Una vola trascorso questo tempo spegniamo il forno ma aspettiamo qualche minuto prima di tirarle fuori. Adesso aggiungiamo una spolverata di zucchero a velo ed ecco pronta la particolare ricetta di un dolce gustoso alle mele con un tocco speziato.