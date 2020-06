La parità di genere come sottostante degli investimenti: cosa sapere e come guadagnarci. Sapevate che si può investire sulla parità di genere? No? Ebbene, adesso lo sapete. E sappiate anche che non è necessario essere un esperto finanziario per indirizzare i propri risparmi verso aziende che investano tenendo a mente questo fattore come uno di quelli secondo i quali operano. Potete anzi contribuire a costruire un mondo più equo investendo in aziende che offrono alle donne il successo sul posto di lavoro, senza sacrificare i profitti. Un numero crescente di ricerche mette in relazione vari criteri di investimento di genere con una maggiore performance finanziaria e un minor rischio di investimento. La parità di genere come sottostante degli investimenti: cosa sapere e come guadagnarci.

Esiste una piattaforma che mostri quali prodotti finanziari siano propensi a questa modalità di investimento “gender equal”.

Si chiama Gender Equality Funds. Gender Equality Funds è una piattaforma di ricerca che permette di scoprire se il vostro denaro, sotto forma di investimenti in fondi comuni d’investimento o in ETF, viene investito in aziende che si occupano di diversità e uguaglianza di genere. Potete trovare opzioni socialmente responsabili che danno priorità alle aziende con un pari equilibrio di genere, e politiche forti che promuovono l’uguaglianza di genere. Gender Equality Funds è una creazione di As You Sow.

Da oltre vent’anni As You Sow promuove l’investimento responsabile. Nell’ambito del loro programma Invest Your Values hanno creato una serie di piattaforme che forniscono analisi e informazioni gratuite. Informazioni per aiutare le persone ad evitare investimenti in combustibili fossili, armi, tabacco e altri prodotti e pratiche commerciali moralmente discutibili. Per costruire fondi per la parità di genere, As You Sow ha collaborato con Equileap, un’impresa sociale guidata da donne che lavora per accelerare il progresso verso la parità di genere come leva vitale per ridurre la povertà e la disuguaglianza.

La parità di genere come sottostante degli investimenti: cosa sapere e come guadagnarci

Le possibilità offerte dal motore di ricerca di Gender Equality Funds sono enormi, poiché utilizza il database, aggiornato in tempo reale, di Morningstar, la nota società di investimento indipendente. Nel caso che vi presentiamo, ci siamo limitati a scegliere solo gli ETF, di ogni tipo. I primi 10, come valore di investimenti in parità di genere, sono i seguenti.

1)Impact Shares Sustainable Development Goals Global Equity ETF (AMEX:SDGA)

2)Impact Shares Sustainable Development Goals Global Equity ETF

3)Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF

4)PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

5)Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

6)ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF

7)FlexShares STOXX US ESG Impact Index Fund

8)Xtrackers S&P 500 ESG ETF

9)FlexShares STOXX Global ESG Impact Index Fund

10)SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF

Tutti gli ETF mostrati sono positivi come rendimenti a 1 anno ed a 3 anni. Il 40% di loro lo è anche in doppia cifra, e non di poco.