La pappa al pomodoro è uno dei piatti poveri per eccellenza. Frutto della tradizione culinaria toscana, per prepararlo servono davvero pochissimi ingredienti: pane raffermo, pomodoro, brodo vegetale. Per impreziosirlo di sapore si utilizzano aglio, basilico triturato, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Alcune tradizioni, specialmente quella aretina, non utilizza l’aglio ma la cipolla. Alcuni, per caricarla un po’ di sapore, la arricchiscono con l’uovo. Ma pochi pensano alla possibilità di condirla con il pesto. Eppure, la pappa al pomodoro diventa un piatto gourmet con l’aggiunta di questo semplice ingrediente, senza venirci a costare un euro di più. Basta l’aggiunta di questo ingrediente insospettabile per dare un tocco innovativo alla ricetta, un piatto caldo perfetto da proporre durante l’autunno.

Per preparare la pappa al pomodoro con il pesto di basilico non servono molti ingredienti in più di quelli della ricetta tradizionale. Abbiamo bisogno di:

400 grammi di pomodori a grappolo molto maturi;

400 grammi di pomodoro San Marzano;

4 fette di pane tostato (possibilmente non salato);

un porro;

una carota;

una costa di sedano;

qualche foglia di alloro;

un etto di foglie di basilico;

100 millilitri di olio extravergine di oliva;

25 grammi di pinoli;

25 grammi di noci;

pepe e sale a piacimento.

Vediamo insieme come si prepara.

Come renderla gourmet con l’aggiunta di pesto fatto in casa

Iniziamo sbollentando i due tipi di pomodoro per qualche secondo. Dopodiché, facciamoli raffreddare in acqua e ghiaccio. Dovremo prelevare il succo e i semi che ne fuoriescono, e tagliare la polpa in pezzi piccoli. Ripetiamo lo stesso procedimento anche con gli strati più esterni del porro, sbollentiamolo e lasciamolo raffreddare in acqua e ghiaccio. A questo punto tagliamo finemente carota, sedano e la parte restante del porro. Mettiamo il tutto in padella con olio e alloro, e lasciamo soffriggere per cinque minuti. Aggiungiamo i pomodori e proseguiamo con la cottura un altro quarto d’ora. Poi aggiungiamo anche il pane tostato, senza crosta, e mescoliamo con un mestolo, dopo aver salato e pepato.

Nel mentre, occupiamoci del pesto. Sbollentiamo in acqua salata il basilico. Poi, dopo averlo fatto raffreddare, frulliamolo insieme alla frutta secca (pinoli e noci). A questo punto, riempiamo degli stampini cilindrici con la pappa al pomodoro e inforniamoli per 4 minuti a 180 gradi. Serviamo la pappa in piatti fondi con una base di succo di pomodoro (prelevato all’inizio), dopodiché guarniamo con il pesto.

