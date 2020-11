La panissa di Vercelli, piatto della tradizione piemontese, è un primo unico formato da due ingredienti che sono di facile reperibilità: riso e fagioli. Vercelli è infatti una delle capitali italiane del riso e produce più della metà del riso nazionale grazie alle sue risaie. Questo piatto che proponiamo oggi è un piatto della tradizione contadina vercellese ed è di facile preparazione.

Vediamo come realizzare la panissa di Vercelli, piatto della tradizione piemontese contadina.

Ingredienti

400 gr di riso;

100 gr di fagioli borlotti;

100 gr di fagioli cannellini;

uno scalogno;

100 gr di lardo;

un salame;

un bicchiere di vino rosso;

del brodo;

sale;

un cucchiaio di salsa di pomodoro;

pane fresco.

La panissa di Vercelli, piatto della tradizione

Mettere a bagno i fagioli per circa dodici ore. Far bollire poi i fagioli per quattro ore abbondanti con un pezzo di lardo. Fatto questo si otterrà un bel brodo da mettere da parte. Regolare bene di sale e pepe.

Fare un soffritto di lardo, salame sbriciolato e scalogno. Cuocere il tutto a fuoco bassissimo.

In un tegame sufficientemente capiente, spostare il soffritto e unirvi il riso versando anche il bicchiere di vino rosso bello corposo. Perché non un buon Barolo, visto che è della zona. Far evaporare il vino e aggiungere il cucchiaio di salsa di pomodoro.

Aggiungere a filo il brodo ottenuto, i fagioli e il lardo sbriciolato. Far assorbire l’acqua dal riso per bene e attendere che il tutto si asciughi.

A parte, preparare dei crostini di pane fresco tagliando il pane a fettine sottili. I crostini andranno tostati su di una piastra o una padella antiaderente, ben unta da olio extravergine d’oliva.

La panissa è quindi pronta per essere gustata. Impiattare e servire con una spolverata di formaggio grattugiato e accompagnare il tutto col vino utilizzato per cuocere il riso.

Approfondimento

