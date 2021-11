Oggi è la prima seduta di una settimana che sarà molto importante. Per Piazza Affari quella di oggi e le prossime sedute saranno cruciali per capire se il rally prenatalizio iniziato ad ottobre può continuare.

La Borsa di Milano venerdì ha avuto una seduta negativa. Il Ftse Mib alla fine della giornata ha chiuso in calo dell’1,1% e i prezzi si sono fermati a quota 27.337 punti. Il risultato finale avrebbe potuto essere anche peggiore se la Borsa USA avesse aperto in territorio negativo. Per fortuna l’avvio di Wall Street è stato positivo e questo ha permesso ai prezzi di recuperare terreno.

La pandemia fa tremare Piazza Affari che può crollare se scende sotto questa soglia

L’allargamento dei contagi in Europa ha scatenato le vendite non solo in Piazza Affari ma sul resto dei listini di Eurolandia. Le principali Borse del Vecchio Continente hanno chiuso in ribasso sull’onda della notizia che in Austria scatterà un nuovo lockdown per 20 giorni. Il timore degli operatori è che i blocchi delle attività possano allargarsi anche ad altri Stati, rovinando le feste natalizie. I blocchi delle attività in vari Paesi sotto il periodo delle feste potrebbero costituire un grave danno per la ripresa economica in atto.

La seduta di venerdì di Piazza Affari è stata la quarta consecutiva al ribasso. I prezzi del Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) hanno toccato un minimo in area 27.150 punti prima di rimbalzare nella parte finale della seduta. Il livello da monitorare con attenzione è quota 27.000 punti. Finché i prezzi dell’indice maggiore di Piazza Affari si manterranno sopra questo livello, l’attuale trend rialzista in atto da ottobre rimarrà intatto. Il quadro attuale cambierà in peggio se le quotazioni scenderanno sotto 27.000 punti. La pandemia fa tremare Piazza Affari che può crollare se scende sotto questa soglia e calare fino a 26.400 punti e forse oltre.

Se i prezzi riuscissero a tornare sopra 27.400 punti e magari chiudere sopra questa soglia, a Piazza Affari tornerebbe il sereno. La seduta di venerdì sarebbe archiviata come scivolone se questa ipotesi si verificasse.

Occhio a questi due titoli

Venerdì nonostante il clima negativo gli operatori hanno acquistato a piene mani alcune blue chip. Telecom Italia ha guadagnato il 3,6%, Recordati ha guadagnato il 2,7%, Diasorin il 2,3% e Ferrari è salita del 2,2%. Il rialzo di Recordati e Diasorin è legato all’allargamento dei contagi. Gli acquisti su Telecom Italia e Ferrari sono molto significativi. Questi titoli da qualche seduta sono protagonisti in positivo. Dopo alcuni giorni di forte rialzo, a metà della scorsa settimana sono scattate le vendite di chi ha voluto monetizzare i guadagni realizzati. Quando queste vendite sono cessate, venerdì gli acquisti sono ripartiti nonostante il clima negativo in Borsa. Questo segnale può indicare che gli operatori stanno accumulando posizioni rialziste su queste due azioni.

