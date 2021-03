Ci siamo: una novità a lungo attesa e chiesta da tantissimi utenti è in arrivo su WhatsApp. Gli sviluppatori stanno lavorando, infatti, a una funzionalità che farà risparmiare tantissimo tempo a tutti. Niente di nuovo: anche stavolta Telegram è avanti, perché questa funzione è già presente sull’app rivale da parecchi mesi.

WhatsApp resta però l’app leader nel mercato della messaggistica istantanea. Tantissimi utenti la utilizzano in tutto il mondo. Alcune funzioni, allora, vengono logicamente introdotte anche qui, pure se in ritardo.

In sostanza, l’idea è quella di aggiungere un pulsante per raddoppiare la velocità di riproduzione dei messaggi vocali. Questa è la nuovissima funzione di WhatsApp richiesta da tanti utenti che risolve l’ennesimo problema: dimezzare i tempi di ascolto.

Vocali a doppia velocità

Il problema dei messaggi vocali è ben noto: sono comodi da inviare, ma scomodissimi da ricevere. Per ascoltarli tutti ci vuole tempo, e non sempre chi li riceve ha voglia.

Soprattutto quando si tratta di messaggi lunghi diversi minuti. Velocizzare la riproduzione va incontro alle richieste di tantissimi utenti che hanno sempre invidiato questa funzione di Telegram.

A questo punto la domanda diventa: quando arriverà la nuova funzione? Secondo WABetaInfo si tratta di una vera e propria indiscrezione. Una data precisa, dunque, ancora non c’è.

Ma è data praticamente per certa da tutti i “bene informati”. Quando la decisione verrà trasformata in realtà, però, ci sarà davvero poco da attendere. L’ipotesi è che verrà introdotto un piccolo pulsante per attivare la funzione.

Un semplice click

L’icona potrebbe avere l’aspetto di un pulsante con la scritta “2X”. Una volta attivato, la velocità di riproduzione del messaggio vocale verrà raddoppiata. Per tornare alla velocità originale basterà poi cliccare nuovamente sullo stesso pulsante. Se questa indiscrezione si rivelerà veritiera, accedere a questa funzione sarà davvero semplice.

Gli Esperti di Tecnologia della Redazione di ProiezionidiBorsa continueranno a monitorare le ultime notizie per avvisare in tempo i Lettori. Oggi l’argomento trattato è stato “La nuovissima funzione di WhatsApp richiesta da tanti utenti che risolve l’ennesimo problema”.