La pandemia e il lockdown hanno avuto un piccolo effetto positivo sulla nostra vita quotidiana: mostarci gli effetti benefici del minor impatto sull’ambiente. Il cambiamento della qualità dell’aria nelle città e il mutamento del colore del mare in molte località costiere sono fatti tangibili. A Venezia la Laguna è tornata verde e nel Canale della Giudecca sono tornati i pesci e i delfini, un fenomeno che ha impressionato davvero tutti.

PostCovid-19, la nuova vita sostenibile con la regola delle 5 R

Il programma di rilancio dell’Ue di Ursula von der Leyen ma anche quello Post-Covid19 del Governo di Giuseppe Conte, includono la riduzione dell’impatto umano sul pianeta. Ecco nel nostro piccolo cosa possiamo fare, per contribuire. Seguire la regola delle 5 R è utile anche per ottenere un benefico risparmio sul nostro bilancio famigliare.

Riflettere, prima di tutto

Prendiamo coscienza del notevole cambio di abitudini che dobbiamo attivare nel modo in cui viviamo e consumiamo. La crisi che sta investendo il nostro Paese in questi giorni, con la produzione industriale in gravissima difficoltà, dovrebbe indurci a pianificare meglio i nostri consumi e anche a privilegiare le piccole produzioni locali e le produzioni nazionali. Il costo dei beni potrebbe essere leggermente più alto, ma contribuiremo al benessere del nostro Paese.

Rifiutare, nel senso di ridurre in rifiuto

Oggi non possiamo ancora uscire senza indossare una mascherina di protezione. Ricordiamoci di smaltirla nel secco e di non abbandonarla in giro, come sta avvenendo in molte città cinesi. Oltre al problema dello smaltimento, c’è quello del contagio secondario, perché il virus resiste fino a 9 ore sulle superfici. Riduciamo in rifiuto tutto di cui non abbiamo realmente bisogno o che in breve tempo andrà a trasformarsi in spazzatura. In vista di un lavoro sempre più smart, da remoto, eliminiamo dalle nostre case tutto ciò che occupa solo spazio: vecchie riviste, oggetti inutilizzati nei cassetti.

Ridurre gli sprechi

Affittare una casa in montagna o al mare condivisa in contemporanea o a rotazione tra famiglie, permette di non rinunciare alle vacanze 2020 e spuntare prezzi migliori richiedendola per l’intera stagione. Dare o ricevere un passaggio a chi ne ha bisogno, ogni volta che ci si muove per una vicina città, fa risparmiare enormemente sui trasporti. Il car sharing migliore si trova su blablacar.it E in tempi di Post-Covid, espone a rischi minori di quelli che si corrono prendendo treni e autobus. Per i tratti brevi, usare una bicicletta. Con o senza pedalata assistita, le biciclette ora beneficiano di interessanti incentivi fiscali. Fare il bagno invece della doccia, aiuta a ridurre i consumi di acqua. E accendere la lavatrice di notte aiuta a ridurre i consumi di energia. Illuminare il giardino con lampade a pannello solare invece che collegate alla rete elettrica può essere una buona idea. Ma anche lavorare all’aperto sul balcone o in giardino utilizzando il pc con prolunga finchè fa buio, per risparmiare sull’illuminazione.

Riutilizzare e riciclare nella nuova vita sostenibile con la regola delle 5 R

Riutilizziamo il cibo avanzato trasformandolo in lasagne, sformati, frittate, torte dolci e salate. Sostituiamo i prodotti che non hanno parti riutilizzabili: preferiamo conserve nel vetro, detersivi con refill liquidi per riempire all’infinito lo stesso flacone. E conserve e yogurt con confezioni che si svestono e si utilizzano nel frigo e nel freezer. Ricicliamo i vestiti dei bambini tra fratelli, parenti, compagni di scuola e amici. Doniamo agli altri gli accessori per la prima infanzia e i giocattoli, controllando la nocività o meno dei materiali. Utilizziamo vecchi prodotti tessili per riempire cuscini da foderare con vecchie felpe o magliette che ci ricordano i nostri viaggi migliori.

Reintegrare nella natura

Reintegriamo nella natura i rifiuti organici: rappresentano un’alta percentuale dei rifiuti domestici che produciamo. Attraverso il compostaggio domestico da utilizzare nel giardino e nel terrazzo, attuabile con bidoni chiusi che si trovano da Brico o Leroy Merlin e pasticche di accelerazione del processo di trasformazione in concime. E’ ottimo anche il compostaggio comunitario, utilizzando un contenitore più grande condominiale dal quale tutti potranno poi attingere per il concime delle piante da appartamento. Ma anche per arricchire la terra di giardini e orti installati sul terrazzo, sul balcone e persino sul davanzale, per produrre piccoli frutti e ortaggi sicuramente biologici.