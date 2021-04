Nell’ultimo anno abbiamo sicuramente trascorso la maggior parte delle nostre sere a casa. E, con il coprifuoco ancora in vigore, dobbiamo capire come occupare le ultime ore della nostra giornata. E non c’è nulla di meglio, in questo caso, che guardare un film o una serie che ci possano far trascorrere una bella serata. A questo scopo, ne abbiamo una da consigliare oggi che sta davvero spopolando. Perciò, presentiamo la nuova serie TV su Netflix che sta facendo letteralmente impazzire tutti quanti e che ci travolgerà come mai prima d’ora.

Sky Rojo, una storia da vedere assolutamente

Alex Pina mette nuovamente la sua firma su una serie Netflix riuscitissima. Dopo il successo de “La Casa di Carta” e “Vis a Vis”, lo sceneggiatore spagnolo torna in pompa magna con “Sky Rojo”. Lo strabiliante seguito che riesce a ottenere non è assolutamente casuale. Infatti, queste serie hanno in comune un aspetto fondamentale: lo sradicamento della realtà.

In tutte queste storie, infatti, viene presentato un quotidiano doloroso e ai limiti del normale. Ma, al tempo stesso, la sofferenza dei personaggi non li rende vittime, ma li accende, permettendogli di andare avanti con le loro vite. E lo stesso accade nella serie che vogliamo presentare oggi.

Ecco in cosa consiste la trama di Sky Rojo

Tre protagoniste in fuga da una situazione drammatica. Wendy, Gina e Coral, prostitute per necessità, aggrediscono l’uomo che le costringe a lavorare, cercando così di raggiungere la tanto agognata libertà.

La serie mette in luce la lotta di genere, lo schiavismo, il crimine e i sotterfugi. E il tutto viene fatto con estrema lucidità e crudezza. Allo spettatore, infatti, non viene risparmiato il dolore che provano i personaggi. Perciò, ecco la nuova serie TV su Netflix che sta facendo letteralmente impazzire tutti quanti e che ci travolgerà come mai prima d’ora.

