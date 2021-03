La nuova serie Tv Netflix che ci insegna come addestrare meglio il nostro cane

Qualche giorno fa è uscita su Netflix una serie che sta già spopolando in Italia. Si tratta di una serie documentario incentrata su un famoso addestratore di cani e sui suoi metodi. Guardando i diversi episodi si può sicuramente imparare qualcosa da portare a casa dal proprio cucciolo. Scopriamo allora la nuova serie tv Netflix che ci insegna come addestrare il nostro cane.

Il guru dell’addestramento

La serie “Dog trainer – scuola per cani“ è composta da una sola stagione di sei episodi. Ciascuno dura circa una mezz’ora ed è incentrato su uno specifico comportamento canino da correggere. Al centro di tutto c’è il famoso addestratore californiano Jas Leverette, proprietario del centro d’addestramento Cali K9. La serie non si concentra solo sulle problematiche presentate da un cane diverso in ogni episodio, ma anche sui metodi giusti per correggerle. Tutto tenendo in mente il benessere del nostro amico a quattro zampe.

Le star

Le star di ogni episodio sono i cani. Nel primo troviamo Lady Macbeth, un pitbull con tre gambe che mostra segni di aggressività nei confronti di chiunque non sia il padrone. Troviamo anche Heaven e Blue, due cani ribelli che i loro piccoli padroni devono imparare a gestire. L’ultimo episodio invece è particolarmente strappalacrime, dal momento che parliamo del salvataggio di un cucciolo dal deserto californiano. Tranquilli però, troverà presto una famiglia.

Le tecniche d’addestramento dei cani

Le tecniche d’addestramento di Jas non sono rivoluzionarie per gli esperti, ma le porta più vicino a noi così da poter trarne qualche spunto. In particolare, si concentra su 5 pilastri del buon comportamento:

a) attività fisica: per ogni cane è assolutamente essenziale avere la possibilità di muoversi, così da disperdere le energie positivamente e non riversarle su persone e mobili;

b) incontro: altro fattore molto importante è il contatto di un cane coi suoi simili, così da imparare come comportarsi con loro;

c) sicurezza: Bisogna essere particolarmente assertivi col proprio cane, facendogli capire che siamo noi padroni e quello che diciamo va fatto;

d) stimoli: Perché il nostro cane si senta motivato a fare ciò che gli chiediamo sono necessari gli stimoli giusti;

e) legame: infine, dare amore al proprio cane lo farà sentire al sicuro, portandolo a restituirlo dieci volte.

Ecco qual è la nuova serie tv Netflix che ci insegna come addestrare meglio il nostro cane. Buona visione.

