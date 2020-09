Gli amanti del gioco dal 9 settembre nelle ricevitorie troveranno la nuova schedina 10eLotto. Ci saranno più premi con l’opzione di gioco “EXTRA”. Il 10eLotto fa estrazioni ogni 5 minuti. Con la novità introdotta, l’utente ha a disposizione altri 15 numeri per tentare la fortuna. Questi numeri aggiuntivi saranno estratti tra i 70 rimanenti.

Il meccanismo

Il 10eLotto si è rinnovato dopo tanto tempo. Non solo la schedina è stata rivista ma anche i premi messi a disposizione. I premi EXTRA si aggiungono alle vincite per il 10eLotto, numero oro e doppio oro. Per facilitare la comprensione dei lettori di come avviene la giocata EXTRA facciamo un esempio. Giochiamo 4 numeri. Uno è estratto come numero oro tra 20 numeri. La dea bendata a questo punto garantisce un premio dieci volte l’importo giocato. Gli altri tre numeri sono estratti tra i 15 EXTRA. In questo caso l’utente vince 25 volte la somma giocata. Tirando le somme l’utente ha vinto 35 volte in più quanto ha speso per giocare.

Attenzione

Fare attenzione che la combinazione vincente non deve verificarsi su tutti i 35 numeri giocati. Semplifichiamo ancora di più. L’utente gioca 4 numeri ed uno viene estratto tra i 20 numeri classici. Un altro tra i 15 EXTRA. In questo caso non si vince nulla. La dea bendata manda il bacio della fortuna solo quando la combinazione vincente fa riferimento ad un unico blocco di estratti.

Quanto costa giocare

Lo scommettitore per tentare la fortuna ha l’opportunità di spendere sulla giocata EXTRA da un minimo di 1 euro ad un massimo di 200 euro. L’importo non deve superare quello della giocata per il 10eLotto. Un giocatore punta 2 euro sulla combinazione del 10eLotto e sceglie l’opzione EXTRA. In questo caso il terminale in modo automatico assegna il costo di giocata di 1 euro in più per la sezione EXTRA. Il giocatore ha la possibilità di modificare l’importo al momento della giocata con la nuova schedina 10eLotto.