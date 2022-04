Ogni tanto Netflix ci riserva qualche sorpresa, portando nel nostro Paese film e serie di cui non sapevamo di aver bisogno. Un chiaro esempio è stato Squid Game, che ha ravvivato l’interesse estero per le produzioni coreane. In generale, però, l’Italia sembra venire attratta sempre più verso l’Asia, non solo in cucina. Sarà forse per questo che è appena sbarcata su Netflix una serie TV giapponese con un tema davvero originale e che ci conquisterà in pochi minuti.

Perché questa serie ci lascerà senza parole

Alla fine degli anni Novanta in Giappone viene trasmessa una serie di circa una ventina di episodi (ora arrivati su Netflix) che vede come protagonisti dei bambini. Niente paura, però, questo non è uno show per i più piccoli, anzi, forse saranno proprio gli adulti ad apprezzarlo di più. Infatti, la nuova popolare serie non ha dei bambini qualsiasi come protagonisti, perché hanno solo dai 2 ai 4 anni d’età. Si tratta di un’informazione non da poco, considerato cosa devono fare nel corso degli episodi.

In Old enough, è così che si chiama la serie, una troupe di cameramen segue un bambino diverso in ogni episodio, creando la classica atmosfera da reality, ma con qualche gaffe comica. Ma cosa devono fare questi piccoli? Devono andare in lavanderia, al mercato, a ritirare l’orologio di mamma, a comprare del latte e così via, il tutto completamente da soli. Se ne vedranno delle belle!

La nuova popolare serie TV su Netflix che scioglie i cuori degli italiani con pochi episodi per tutta la famiglia

Il primo episodio è da introduzione a quella che sarà la trama di tutti i 19 episodi successivi, che durano circa 20 minuti ciascuno. I genitori assegnano al loro figlio, o figlia, una commissione, che dovrà portare a termine completamente da solo. Forse non potremmo mai immaginarci un bambino di 2 anni che cammina sino alla lavanderia, prende la casacca pulita del padre e paga il commesso, eppure è proprio quello che accade. Vedremo dei bambini piccolissimi alle prese con la loro prima missione importante, portando a tutta una serie di situazioni comiche.

Alcuni piccoli protagonisti si dimenticano di ciò che dovevano fare, altri incontrano dei buffi inconvenienti e altri si bloccano per la timidezza. Quello che colpisce, però, è il loro coraggio e la loro determinazione. Non potremo, poi, non commuoverci nel vedere le facce dei genitori increduli e orgogliosi quando i bimbi sono di ritorno.

