C’erano una volta i cosiddetti prodotti “mangia e bevi”. Molto apprezzati soprattutto dalle mamme perché riuscivano a proporre ai bimbi una merenda completa e nutriente. Poi, qualcosa è cambiato in una nicchia di mercato ancora presente, ma che non ha sfondato del tutto. Ecco, allora la nuova moda di queste geniali tisane che gli italiani stanno sempre più apprezzando per un break salutare e pieno di nutrienti. Parliamo delle “tisane mangia e bevi” che si stanno ritagliando sempre più un’ampia fetta di appassionati. Analizziamole in questo articolo e cerchiamo di capire il perché del loro successo.

Sono tisane ma totalmente diverse

Quando parliamo di tisana, pensiamo alla classica bevanda con acqua bollente e bustina, o comunque granulare o erba macerata. Splendide per rilassarsi, disintossicarsi e bere qualcosa di dissetante ma senza zuccheri e coloranti. La nuova moda di queste geniali tisane che gli italiani stanno sempre più apprezzando per un break salutare e pieno di nutrienti, contempla la frutta disidratata. Non spaventiamoci, perché nei negozi biologici e nei supermercati più riforniti è addirittura presente in comode confezioni monouso. Poi, nell’eventualità di trovarci bene e apprezzarle, potremo pensare all’acquisto di un essiccatore, preparando tutto in casa.

Non buttiamo via nulla

Uno dei maggiori pregi delle tisane mangia e bevi è che non butteremo via nulla del preparato. Mentre questo accade con la semplice tisana, la frutta avanzata sul fondo della tazza, andremo a recuperarla e gustarla col nostro cucchiaino. Un po’ come faremmo con un frullato o un frappè.

Solitamente, trattandosi di prodotto concentrato, ne basterà un cucchiaio da minestra in una tazza di acqua bollente per avere un mangia e bevi davvero gustoso. Lasciamo in infusione per una decina di minuti e nutriamoci di questa bevanda davvero benefica. Troveremo in commercio alcune soluzioni di mangiaebevi davvero interessanti. Noi proponiamo di partire con quella in assoluto più benefica: ai frutti di bosco. Una vera e propria miniera di salute. Ma, avremo la possibilità di assaggiarne di vari generi, compresi quelli con la frutta tropicale, con il ginseng, o addirittura con le bacche di goji.

