Con la nuova frontiera green tanti prodotti si stanno riadattando. Lo shampoo è al momento tra le sostanze più inquinanti per i nostri bacini d’acqua. Per evitare sprechi e per aiutare l’ambiente ecco che nasce una novità.

La nuova moda del momento è davvero più efficace del classico shampoo?

Stiamo parlando dello shampoo solido. Strano ma vero, si è pensato di creare una saponetta anche per i capelli. È il nuovo prodotto di bellezza che bisogna avere per essere al passo con i tempi.

Ma è davvero efficace e soprattutto è meno inquinante?

Prima di tutto la differenza principale è che lo shampoo solido non contiene acqua. Per questo si può concentrare nella forma di una normale saponetta. Gli ingredienti sono gli stessi di uno shampoo liquido.

Infatti le normali saponette non possono essere utilizzate per i capelli.

Il sapone che le compone ha un PH basico, che a contatto con i capelli li renderebbe secchi.

Il metodo per usarlo è semplice e intuitivo. Bisogna creare la schiuma. Quindi va strofinato tra le mani bagnate e poi applicata la schiuma sui capelli. Non bisogna strofinare la saponetta sul cuoio capelluto altrimenti si rischia di danneggiarlo. Oltre al fatto che non produrrà la schiuma sufficiente per lavare tutti i capelli.

Una volta usato lo shampoo solido andrà asciugato bene. Infatti come per le saponette, il rischio di proliferazione batterica è alto. L’ambiente umido favorisce la formazione di muffa e questo vale anche per le saponette.

Ma quindi, la nuova moda del momento è davvero più efficace del classico shampoo? Ecco, lo shampoo solido è composto da ingredienti biologici che fanno bene al pianeta. Un grosso pro a suo favore. E soprattutto è economico. Infatti dura molto di più di un qualsiasi flacone di shampoo liquido. Ma è sicuramente meno comodo da usare. Se si vuole una versione liquida ma sempre naturale si può provare a realizzare uno shampoo fai da te.