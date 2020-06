Tra due settimane arriverà la scadenza dell’Imu. Cerchiata in rosso la data del 16 giugno. Non fatevi fregare da sospensioni e rinvio dei termini per altri tributi da pagare. L’Imu non rientra tra questi ed entro il 16 giugno bisogna mettere mano alla tasca e versare tramite F24 il dovuto. E’ buona norma prima di pagare di controllare sull’albo pretorio del Comune dove insistono gli immobili per verificare eventuali disposizioni. I Comuni, che incassano l’Imu, potrebbero aver emesso ordinanze di sospensione oppure il rinvio dei pagamenti.

Ma perché la nuova Imu preoccupa gli italiani? Da quest’anno c’è una novità: l’imposta municipale sarà unica. Non avremo più da pagare Imu e Tasi come lo scorso anno.

Il 16 giugno si pagherà l’acconto e il 16 dicembre il saldo o conguaglio. Molti si chiedono effettivamente cosa cambierà. L’aliquota base è pari all’8,6 per mille, i Comuni possono portarla fino al 10,6 per mille. Per il 16 giugno i Comuni iniziano a prendersi un anticipo.

Entro il 31 luglio si saprà con certezza l’importo da pagare per l’intero anno perché i Comuni hanno piena autonomia decisionale sulle aliquote.

Chi non deve pagare l’Imu

Come ormai avviene da anni, l’Imu non si paga sulla casa di proprietà dove anagraficamente si è residente. Grazie alla normativa inserita nel decreto Rilancio per contrastare il coronavirus, case vacanze, bed & breakfast, campeggi ed appartamenti destinati alle locazioni stagionali o agli affitti brevi non dovranno versare la rata di acconto.

Quali codici utilizzare

Per quanto concerne i codici da utilizzare per i pagamenti si usano sempre gli stessi. 3912 per l’Imu abitazione principale e pertinenza, 3913 per fabbricati rurali ad uso strumentale, 3914 per i terreni, 3918 per altri fabbricati. A questi si aggiungono il codice 3923 Interessi da accertamento, 3924 sanzioni da accertamento, 3925 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Stato, 3930 uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Comune.

Il nuovo codice

Quest’anno trova spazio il codice 3939 per gli immobili merce. Stiamo parlando delle abitazioni costruite dalle imprese e da mettere in vendita. La nuova Imu preoccupa gli italiani che devono fare i conti con il proprio portafoglio sempre più sgonfio.