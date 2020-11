Nell’ultima beta dell’applicazione ha fatto la sua comparsa la nuova funzione per segnalare e bloccare un contatto molesto su WhatsApp. Attualmente, è già disponibile una funzione che permette di farlo. Tuttavia a cambiare saranno proprio le conseguenze scaturite dal suo utilizzo. Allo stato attuale, l’applicazione si riserva di intervenire in caso più persone segnalino il contatto. Quello che bisogna chiedersi, invece, è proprio che cosa cambierà in un futuro prossimo.

La nuova funzione per segnalare e bloccare un contatto molesto su WhatsApp che sarà disponibile a breve

Con il miglioramento della funzione già presente, WhatsApp riceverà maggiori informazioni sul contatto segnalato. In questo modo, potrà effettivamente valutarne la condotta. Si è, infatti, già scritto in passato del sistema di privacy su WhatsApp e sul sistema di crittografia end-to-end. Quest’ultimo fa in modo che l’applicazione non possa essere a conoscenza di ciò che si scrive nei messaggi, in quanto criptato e disponibile solamente a mittente e destinatario. Infatti, per quanto potenzialmente utile, questa novità solleva alcuni quesiti nell’ambito della riservatezza dei contenuti.

Basta segnalare un contatto purché le sue informazioni diventino accessibili a WhatsApp e ciò fa sì che anche un innocente potrebbe essere vittima di una misura eccessiva. Inoltre, non è ancora noto come l’applicazione gestirà queste informazioni né chi, effettivamente, leggerà le informazioni. Nello specifico, se un uomo in carne ed ossa o un algoritmo. Probabilmente, molte di queste lacune saranno chiarite se e quando l’applicazione rilascerà definitivamente la funzione, che è attualmente in fase di test.

In quale beta si è introdotta la funzione?

Nella beta 2.20.226.3 per Android. Il report di segnalazione inviato a WhatsApp includerà anche i messaggi scambiati tra il presunto molestatore e la vittima, in modo tale che l’applicazione possa valutare la situazione nella sua interezza. E in questo modo, capire se la violazione sussista davvero.