Gli smartphone hanno decisamente rivoluzionato le nostre vite. Ormai senza questi strumenti si può dire che siamo davvero persi. Più passano gli anni più si sviluppano nuove tecnologie, nuove funzioni, nuove applicazioni su questi telefoni. Ad ogni nuovo modello si amplificano le opzioni di utilizzo che porterebbero a semplificarci la vita. In realtà c’è un problema di fondo però, non esistono libretti di istruzioni per tutte le novità, per tutte le funzioni.

Infatti una buona percentuale di persone, che comprende anche chi ha una buona dimestichezza, ignora molte funzioni nascoste dello smartphone. Soprattutto se ad attivarle dobbiamo essere noi stessi. A tal proposito oggi sveliamo la nuova funzione per fare la foto allo schermo dell’iPhone.

Ci semplificherà la vita

Sappiamo bene che gli screenshot da quando si possono fare sono utilizzati davvero ogni giorno per molti motivi. Svago, studio, lavoro, promemoria, in tutti questi ambiti si fanno foto allo schermo del telefono. È sicuramente una funzione molto comoda che permette un’accessibilità e una comunicazione più rapida e semplice. Questo sistema ha un unico problema: per fare uno screenshot si devono cliccare contemporaneamente due tasti del telefono.

Quindi serve avere entrambi le mani libere o può diventare davvero complicato compiere quest’operazione. Per fortuna i nuovi iPhone sono riusciti a superare questo problema con una soluzione geniale. Con questi smartphone per fare un’istantanea schermo basta semplicemente fare tap due o tre volte sul retro del telefono. Grazie a questo sistema basterà avere una sola mano libera ovvero quella che tiene lo smartphone. Non sarà più un problema fare foto allo schermo sotto alla pioggia mentre si tiene un’ombrello. O facendo giri per negozi o la spesa tenendo le buste con una mano. Ecco la nuova funzione per fare la foto allo schermo dell’iPhone.

Come attivare la nuova funzione di iPhone

Come avevamo anticipato prima questa funzione dobbiamo essere noi ad attivarla. Ecco perché in pochi sanno della sua esistenza. Vediamo allora come procedere: attivarla è molto semplice. Bisogna aprire le impostazioni dell’iPhone e scorrere fino alla voce “accessibilità”. Clicchiamoci sopra e scorriamo fino a vedere e ad aprire la voce “tocco”. Scorriamo ancora fino a leggere “tocco posteriore” quindi clicchiamo e vedremo che avremo due voci: “ tocco doppio” e “tocco triplo”. Aprendo una delle due voci potremmo assegnare l’opzione “istantanea schermo” cliccando proprio su questa voce.

Adesso abbiamo finalmente attivato la nuova funzione per fare la foto allo schermo dell’iPhone.