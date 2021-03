Ogni tanto vengono lanciati nuovi modi per vestirsi e truccarsi. Proprio negli ultimi tempi ci sono delle novità e l’artefice di questa nuova moda è stato Louis Vuitton, lasciando sfilare le sue modelle con i lobi delle orecchie truccati e decorati con colori sgargianti, mettendo da parte i vecchi orecchìni.

Sono stati accantonati buchi e clip, e sostituiti con glitter e ombretti coloratissimi.

Mettere da parte gli orecchini, per abbellire le orecchie con eye-liner e glitter è il nuovo modo per apparire più belle e particolari. Certo, bisogna essere portate per il disegno, oppure ci si può rivolgere ad un designer. La nuova e particolare tendenza del make up che non fa passare inosservate è l’idea originale che ha fatto impazzire il web tanto che subito dopo, molti stilisti lo hanno seguito, facendo sfilare le loro modelle con lo stesso trucco. Un vero successo che potrebbe durare anche per molto tempo!

Ma come fare a decorare i lobi delle orecchie?

In questo articolo spieghiamo cosa occorre e come fare.

Ecco tutto ciò che occorre:

a) eye-liner;

b) ombretti colorati;

c) matita;

d) strass;

e) glitter.

Usando questi oggetti si possono ottenere delle magnifiche decorazioni. Basta usare un po’ di fantasia .

I glitter ad esempio, vanno sistemati lungo tutto il lobo, oppure lungo tutto l’orecchio, fino alla sua estremità. Ricordiamo che i glitter vanno applicati con la colla per il make up.

Con l’eye-liner possiamo disegnare tanti piccoli segni o punti. Dipende da ciò che si vuole creare.

Gli orecchini si sostituiscono con gli strass, oppure utilizziamo ombretti molto appariscenti come l’oro, argento, il rosso, il verde, il blu.

Insomma, con questo nuovo modo di apparire di certo, non solo non si passerà inosservate, ma si darà estro alla propria creatività e fantasia magari anche divertendosi.