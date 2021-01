Oggi vogliamo presentare la novità economica ed ecologica per il makeup assolutamente da testare. Ci stiamo riferendo ad un prodotto da poco in commercio: i dischetti leva trucco lavabili ecologici.

Una volta provati diventeranno un must del nostro beauty case a cui sarà impossibile rinunciare.

I motivi sono molteplici. Il primo e più evidente è il grande risparmio economico. Inoltre, importante è la scelta green, ossia quella di non inquinare l’ambiente con il cotone di cui erano composti i normali dischetti struccanti. Infatti, il processo chimico con cui questi ultimi vengono trattati li rendono inderogabilmente un rifiuto generico non differenziabile.

Vediamo quindi nei particolari qual è la novità economica ed ecologica per il makeup assolutamente da testare.

I materiali

I dischetti struccanti lavabili sono disponibili in tessuti diversi a seconda della tipologia di pelle da trattare. È possibile acquistarne in cotone bio, i più comuni adatti a qualsiasi tipo di pelle. Per chi desidera ottenere un effetto leggermente esfoliante consigliamo invece quelli in bambù. Mentre per le pelli più delicate risultano maggiormente adatti quelli in microfibra. Infine per i più esigenti, suggeriamo i dischetti struccanti lavabili in bambù e cotone, molto morbidi ed efficacissimi.

Le dimensioni

Anche forma e dimensioni possono cambiare a seconda degli utilizzi. La più adoperata è quella rotonda del diametro di 4 centimetri. Ma sono disponibili in commercio anche dischetti struccanti lavabili piccoli e grandi. Addirittura esiste una dimensione maxi per detergere in una sola rapida passata anche zone più o meno estese del viso.

Il lavaggio

In ogni confezioni, oltre ai dischetti ci sono delle pochette. La vera novità è nel riutilizzo di questi dischetti dopo averli lavati. Ebbene, una volta impiegati per struccarci, passare il dischetto velocemente sotto l’acqua corrente per eliminare gli eccessi, quindi riporlo nell’apposita pochette. Il dischetto, ben chiuso nella sua bustina è pronto per il lavaggio in lavatrice. Grazie all’utilizzo di materiali di ultima generazione è addirittura possibile utilizzare l’asciugatrice senza rovinarli. Ogni dischetto potrà venire utilizzato per circa 300 volte.

Ecco dunque svelata la novità economica ed ecologica per il makeup assolutamente da testare.