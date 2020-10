Amazon, in fatto di iniziative straordinarie non ha eguali. Scopriamo, insieme, quale è l’ultima idea balenata nella testa dell’e-commerce. La novità della scatola spaventosa per Halloween sta già facendo parlare il mondo intero. In sostanza, Amazon (NASDAQ:AMZN) fino al 31 ottobre, manderà i prodotti in una scatola diversa dalle altre. Su un lato della confezione sarà impressa una sagoma di una zucca. Quest’ultima, potrà essere personalizzata a proprio piacimento.

Ma non è finita, perché questa zucca acquisisce anche un risvolto virtuale. I clienti tramite l’app Amazon Augmented Reality hanno la possibilità di far diventare la zucca protagonista di selfie e video. Tutto questo avviene scannerizzando con il proprio smartphone un codice QR presente sulla scatola magica.

Amazon pensa a tutto

Questa idea della scatola spaventosa, oltre ad essere originale, ha anche un fine nobile. Il colosso del web ha intenzione di combattere l’usa e getta delle confezioni. Infatti, uno dei problemi dell’e-commerce è lo spreco degli imballaggi.

Secondo i dati di Fastmarkets, nel 2018, la vendita in rete ha generato 1,3 milioni di tonnellate di cartone per container solo nel Nord America. Di conseguenza, con i tempi che corrono per l’emergenza sanitaria, la corsa all’acquisto con il commercio online potrebbe far aumentare ancora di più questo spreco.

Questa idea piacerà?

L’azienda della Silicon Valley ha a cuore il tema della sostenibilità. Gli imballaggi utilizzati vengono continuamente modificati in modo da ridurre l’impatto ambientale causato dal loro smaltimento. Questa nuova iniziativa, entra nel solco della sostenibilità. I clienti avranno l’occasione di festeggiare Halloween in modo divertente riutilizzando la scatola a proprio piacimento invece di cestinarla.

Il secondo fine

Amazon ha ottenuto un altro beneficio: introdurre la realtà virtuale nel mondo dell’e-commerce. I clienti usufruendo della applicazione sullo smartphone possono giocare con contenuti digitali divertenti e creativi.

La novità della scatola spaventosa per Halloween va ben oltre. Infatti, sfruttando la tecnologia sarà possibile sullo schermo del proprio dispositivo trasformare la realtà. In effetti, oltre a dare vita alla zucca di Halloween, i clienti possono far comparire un’automobile colorata al posto dello scatolone. Oppure, far saltare fuori dalla confezione un cagnolino. Provare per credere.