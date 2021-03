I telefoni che teniamo oggi nelle nostre tasche e nelle nostre borse sono di gran lunga diversi rispetto a quelli a cui eravamo abituati qualche tempo fa. Del resto i cambiamenti in ambito tecnologico avvengono ad una velocità spaventosa. Non ci dobbiamo stupire dunque se un telefono di oggi è anni luce migliore di quello messo sul mercato solamente due anni prima. Più funzioni e prestazioni richiediamo dal nostro smartphone però, meno vita di batteria dobbiamo aspettarci. In parole povere, se utilizziamo il nostro telefono per qualsiasi cosa, ovviamente la batteria di quest’ultimo difficilmente durerà per un gran numero di ore.

Errori comuni

Sicuramente ci siamo accorti tutti di quanto la batteria degli smartphone di nuova generazione non duri allo stesso modo di quelli a cui eravamo abituati. Non si tratta di un passo indietro, bensì di una semplice conseguenza fisiologica. Gli utilizzi per cui sfruttiamo il telefono sono d’altronde triplicati, e dunque non possiamo che aspettarci una riduzione di ore di vita delle batterie. Bene, proprio per questo, dobbiamo fare attenzione a degli errori molto comuni che si fanno quando carichiamo i dispositivi. Altrimenti non faremo che peggiorare la situazione, andando a rovinare sia la batteria che il telefono. Infatti ecco la notizia che non vorrebbe sentire chi carica sempre lo smartphone con la cover.

Una prigione di calore

Proprio per tutto ciò che abbiamo appena detto è nostro compito agire in modo da rendere le prestazioni della batteria il più fruttuose possibili. Raggiungere questo obbiettivo è semplice, a patto di non commettere alcuni sbagli che, sebbene possano sembrare dettagli, risultano decisivi. Oggi ne andremo a vedere uno che probabilmente non tutti conoscono. Infatti ecco la notizia che non vorrebbe sentire chi carica sempre lo smartphone con la cover. La maggior parte di noi è abituata ad attaccare all’alimentatore il telefono senza levare la custodia o, come si chiama ora, cover. Del resto è comprensibile come levarla una o due volte al giorno non sia l’apoteosi della comodità, ma dobbiamo invece farlo ed il motivo è semplice.

Quando lo smartphone è in carica riceve una quantità di calore che, se racchiuso nella cover, non si disperderà a dovere. Come conseguenza ad ogni carica il telefono subirà un surriscaldamento che, a lungo andare, ci porterà non pochi problemi. Non solo la batteria durerà molto meno in termini di salute, ma lo stesso smartphone potrebbe abbandonarci prima del previsto. Se non vogliamo levare la cover ogni volta almeno assicuriamoci di farlo frequentemente, sperando basti ad arginare. Parliamo di una semplice attenzione che, seppur scomoda, ci ripagherà dello sforzo in termini di produttività del telefono e di durata del dispositivo. Ecco dunque la notizia che non vorrebbe sentire chi carica sempre lo smartphone con la cover.