La nostra raccomandazione per l’anno 2021 sul titolo Orsero è comprare con target sopra i 12 euro per azione. Prima però è doverosa una premessa.

Mercati azionari, che iniziano le contrattazioni di gennaio al rialzo. Ora dovremo vedere se continuerà o meno e cosa accadrà dal 6 gennaio in poi. Ci aspettano forse momenti non facili. Ecco quindi, una raccomandazione che vale per sempre: stare lontano da quelli che sembrano soldi facili ed evitate titoli che senza motivo sparano al rialzo e al ribasso, soprattutto quando queste società non hanno una storia di utili al rialzo e non sono sottovalutate rispetto ai fondamentali. Solitamente in alcuni casi, si tratta del passaggio di un cerino acceso che ad un certo punto brucerà qualcuno.

Concentrarsi quindi sul valore abbinato alla tendenza rialzista dei grafici. Si guadagnerà forse di meno ma lo si farà costantemente senza rischi di perdere il proprio capitale in operazioni “spericolate”. Al seguente Link abbiamo spiegato il modo ottimale per guadagnare sui mercati.

Nelle scorse settimane più volte abbiamo analizzato il titolo Orsero, oggi ritorniamo sull’argomento con una novità. Infatti, la nostra raccomandazione per l’anno 2021 sul titolo Orsero è comprare con target sopra i 12 euro per azione.

Un’azienda sottovaluta di quasi il 100%

La società importa e distribuisce frutta e verdura in tutto il Mondo. Si prevede che gli utili cresceranno del 10,88% all’anno.

Il titolo Orsero (MIL:ORS) in questo momento quota a 6,26. Nel 2020 ha segnato il minimo a 4,30 ed il massimo a 7,66.

Le raccomandazioni degli altri analisti (4 giudizi) trovano consenso intorno al prezzo di 7,83. Il nostro target invece, dal precedente 10,42 viene spostato sopra i 12 euro per azione. Verrà raggiunto questo target? Non è sempre detto che un fair value debba essere raggiunto, quello che conta sono sempre gli stop loss e non incaponirsi su una posizione. I targets quindi sono una previsione che può avverarsi o meno.

La nostra strategia di investimento

Comprare il titolo a mercato con stop loss di breve termine a 6,17 e di medio lungo termine a 6,09 e mantenere in ottica di 12 mesi almeno. Obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 7,66. Il titolo ci sembra in rampa di lancio per raggiungere almeno 9 euro in pochi mesi.

Si procederà per step.