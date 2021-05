Quando le nostre piante sono malate, il loro modo di farcelo capire è soprattutto attraverso la salute delle foglie. Non pensiamo però di essere dei crudeli assassini se vediamo che le nostre piante soffrono e non siamo in grado di aiutarle. Può capitare anche al più esperto degli amanti del verde di sbagliare qualcosa nel trattamento della pianta. Magari anche semplicemente perché chi ce l’ha venduta, si è dimenticato di dirci qualche particolare importante. La nostra pianta ci mostra la sua malattia attraverso le foglie, ecco come capire e come intervenire per salvarla in tempo.

Come capire quando la pianta è disidratata

Questa è la classica situazione semplicissima, ma che può minare la salute della nostra pianta: la disidratazione. Cosa che accade soprattutto nella mezza stagione, quando con l’alternanza di sole e pioggia, pensiamo che la pianta sia in grado di gestirsi da sola. Mettiamoci, poi magari il consiglio della suocera, del vicino, dell’amico, i quali sostengono che la pianta ha bisogno di acqua. O, al contrario gliene stiamo dando troppa. La nostra pianta ci mostra la sua malattia attraverso le foglie, ecco come capire come intervenire per salvarla in tempo quando è disidratata.

I sintomi sono abbastanza evidenti, con le punte che diventano scure e troppo secche. Ciò significa che la pianta, o il terreno, necessitano di irrigazione. Nel caso che questo accada in vaso, potrebbe essere sintomo che le radici sono troppo strette e quindi non hanno acqua a sufficienza.

La mancanza di luce

Le piante tanto hanno bisogno di acqua, quanto ne hanno di luce. Una delle caratteristiche principali della sopravvivenza di una pianta è proprio sapere a quale tipo di luce dobbiamo esporla. Se al sole diretto, o alla penombra. Differenze che possono veramente influenzare lo stato di salute della pianta. Quando questa ha bisogno di luce, la manifestazione principale è quella di vederla floscia e stanca. Ma attenzione, che possiamo vedere se alla nostra pianta manca la luce anche dalle foglie nuove. Se sono troppo chiare e troppo delicate, vuol dire che la pianta sta soffrendo. E, se non sappiamo esattamente quale tipo di luce ami la nostra pianta, nessun problema. Facciamo l’esperimento di esporla e orientarla una settimana al sole diretto e una in penombra. Vediamo in quale situazione farà crescere le foglie nuove.

