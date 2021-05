Se pensiamo al cibo spagnolo ci vengono in mente molti piatti: il jamon serrano, il gazpacho, e le patatas bravas. Ma un piatto più di tutti gli altri è il simbolo del cibo spagnolo in Europa e nel mondo, così come la pasta lo è per l’Italia.

Stiamo parlando ovviamente della paella, che è il piatto tipico di Valencia, città nel sud della penisola iberica.

La paella può prepararsi con diversi condimenti, da quella più tradizionale con il pollo, a quella col pesce e i frutti di mare.

Ma oggi vogliamo svelare in che odo la nostra paella di pesce sarà perfetta grazie a questo piccolo trucco segreto che la renderà unica.

Un segreto da chef che ha un nome, il socarrat

In questo articolo abbiamo mostrato quanto in realtà è semplice preparare una gustosa paella. Oggi però vogliamo parlare di un segreto che renderà la nostra paella proprio buona come quella che abbiamo mangiato in Spagna.

I valenciani lo chiamano socarrat, ed è quel riso bruciacchiato che resta attaccato sul fondo della padella. Questo strato di riso risulta molto croccante e gustoso e si forma sul fondo della paella nella preparazione.

Ma in che modo possiamo ricreare questo soccarat a casa nostra?

Se vogliamo ottenere un socarrat 100% valenciano possiamo utilizzare una paella di alluminio, lasciando da parte le più pratiche padelle antiaderenti. In questo modo la crosticina si creerà.

A fine cottura il socarrat sarà la parte più gustosa del piatto perché avrà assorbito tutti i sapori e gli aromi. Ora non ci resta che decidere se lasciarla sul fondo o se mischiare il riso in modo da spargere il riso croccante.

Ecco svelato il segreto degli chef per una paella spagnola perfetta.