Quando ci capita di vedere in un giornale la foto di una dispensa ben organizzata, ci chiediamo perché la nostra non sia così.

Non tutte le dispense sono spaziose e in grado di ospitare numerosi contenitori di diverse dimensioni. È pur vero che se riusciamo a individuare i criteri più adatti alle nostre esigenze, suddividere gli alimenti diventerà più semplice. E anche le pulizie saranno più veloci.

I primi errori da evitare

Se non ci preoccupiamo di sigillare le confezioni aperte, la dispensa diventerà la nuova casa per le tarme da cibo che deporranno le uova. Riflettendoci bene, tenere le confezioni di pasta, zucchero e caffè aperte rende più difficile anche le operazioni di pulizia.

La nostra dispensa deve essere pulita e organizzata ed ecco come farlo con alcuni passaggi importanti e in pochissimo tempo anche con soluzioni utili per tenere lontani insetti e farfalline.

Avere una dispensa ordinata facilita le pulizie. Usiamo l’aceto bianco almeno una volta al mese e affidiamoci alle erbe aromatiche per gli spazi angusti. Le tarme odiano questi odori.

Per una questione di comodità, le spezie è meglio che siano in vista perché ci servono quando cuciniamo. Anche olio, sale, aceto e zucchero è meglio che stiano su un ripiano visibile. L’aglio e la cipolla, insieme alle patate, possono trovare riparo in una cassetta decorata accanto alla finestra. Non creeranno disordine ed eviteranno di produrre odori sgradevoli.

Nelle cucine moderne, la dispensa è un cassetto enorme estraibile. Per tenerlo in ordine, possiamo acquistare mini scatole o ciotole più grandi in cui riporre prodotti dello stesso genere. In questo modo il cassetto sarà svuotato in un minuto. Teniamo sempre sigillati farina, riso, farro. E soprattutto separiamoli dai cibi confezionati che possono essere consumati in una sola volta come tonno, piselli, mais. Anche le contaminazioni devono essere evitate.

Programmare una spesa intelligente, scrivere le date di scadenza sui contenitori di plastica, utilizzare moduli girevoli sono tutte soluzioni utili.

Acquistare tanti prodotti per riporli nella dispensa per poi dimenticarcene, accumulare alimenti dello stesso genere ma di marche differenti, sono tutti grandi errori.

La confusione aumenta gli sprechi e abbatte i risparmi. In cucina ci sono numerose ante che non vengono sfruttate e altre ne possiamo ricavare grazie agli scaffali salvaspazio in commercio.

Se abbiamo un angolo inutilizzato, costruiamo una vetrinetta per le scatole degli infusi, per il caffè e per le tazze. Tra la vetrinetta e il muro, magari dietro a una porta, possiamo sistemare le bottiglie che non stanno mai nel posto giusto. Esiste sempre una soluzione per recuperare spazio.

Negli scaffali più in alto non teniamo i libri di cucina della nonna, sistemiamo i contenitori trasparenti per gli alimenti che utilizziamo di meno. Sfruttiamo ogni occasione. L’ordine e la pulizia ci faranno risparmiare tempo e denaro.