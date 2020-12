Gli Esperti della Redazione condividono con i Lettori una ricetta speciale: la Negreasa, torta rumena al cioccolato per un paradisiaco peccato di gola. È un dolce di una morbidezza incredibile, ricoperto da una golosissima glassa al fondente. L’esperienza insegna che non si riuscirà a smettere di mangiarla dopo averla assaggiata, quindi suggeriamo di essere generosi nelle quantità e di conservare la ricetta.

Vediamo quali sono gli ingredienti necessari per preparare la Negreasa, torta rumena al cioccolato per un paradisiaco peccato di gola.

Ingredienti

140 gr di farina 00;

65 gr di cacao amaro in polvere;

220 gr di zucchero;

300 ml di acqua;

150 gr di burro;

3 uova;

140 gr di gherigli di noci;

1 bustina di lievito in polvere per dolci;

1 pizzico di cremor tartaro;

140 gr di cioccolato fondente.

Il procedimento

Passiamo all’azione. Dunque, in un pentolino mescolare il cacao amaro con lo zucchero. Unire quindi l’acqua a filo e continuare a girare fino ad ottenere una crema liscia. Aggiungere poi il burro a pezzetti. Trasferire quindi il pentolino sul fuoco basso e girare fino a che il composto non prende il bollore. A questo punto trasferire 150 gr di questo composto in un altro pentolino e mettere da parte. Versare il restante in una ciotola capiente e lasciarlo raffreddare.

A parte montare a neve gli albumi con il cremor tartaro. Quindi, unire i tuorli al composto di cacao ormai freddo ed aggiungere le noci tritate finemente, la farina bianca setacciata ed il lievito.

Mescolare bene con una spatola. Gradualmente aggiungere gli albumi incorporandoli con delicati movimenti dal basso verso l’alto per evitare che si smontino. Quando tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati versarli in uno stampo foderato di carta da forno.

Cuocere dunque la Negreasa per 35 minuti a forno statico a 170°. Quindi sfornare e quando totalmente fredda procedere alla glassatura. Ridurre il cioccolato fondente in scaglie. Rimettere sul fuoco il composto al cacao rimasto e portarlo a ebollizione. Unire il cioccolato e mescolare fuori dal fuoco fino a quando sarà perfettamente sciolto. Dunque versare la glassa sulla torta e stenderla con una spatola anche sui bordi.

Un piccolo trucco

Se non si ha a disposizione il cremor tartaro si può sostituire con qualche goccia di limone.

Ecco dunque svelata la ricetta della Negreasa, torta rumena al cioccolato per un paradisiaco peccato di gola.

Buon appetito.