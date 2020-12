Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Siamo entrati nella stagione che, per nostra sfortuna, e, soprattutto dopo gli “anta”, porta con sé tutti i mali e i dolori di stagione. Lasciando stare per il momento il coronavirus e i suoi stati di malessere, il freddo e l’umidità dell’inverno mettono a dura prova il nostro fisico. Alzarsi già al mattino con tutti quegli spiacevoli dolori e doloretti presenti in tutto il corpo non è un gran bell’inizio. Ricorrere all’antidolorifico e all’antinfiammatorio è sicuramente la via più semplice e veloce, ma anche la meno salutare. Riflettiamo allora sul fatto che la natura ci dona degli antinfiammatori naturali che da secoli fanno bene al nostro organismo. Li vediamo assieme ai nostri Esperti.

Curcuma e zenzero

Da secoli queste due spezie sono riconosciute come potenti sostitutivi degli antinfiammatori farmaceutici. Come riportato anche dalla prestigiosa rivista Medical News Today, citata nell’articolo a cui rimandiamo a fine pagina, curcuma e zenzero contrastano i dolori generici. Aiutando inoltre il nostro organismo a elevare il sistema immunitario, prevengono l’insorgere delle infiammazioni articolari, contrastandole e diminuendone l’effetto.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

Magia di Stelle Premium: dai un tocco di magia alla tua casa Scopri ora l'offerta

Sale e limone

La natura ci dona degli antinfiammatori naturali che da secoli fanno bene al nostro organismo, tra cui il sale e il limone. Conosciuti entrambi fin dall’antichità, sono una coppia perfetta per i dolori ai denti e alle gengive. Nel caso in cui, scoppi all’improvviso il classico mal di denti che non ci dà tregua, ricordiamoci di fare un collutorio naturale con questi due ingredienti.

Spinaci e broccoli

Forse i nostri Lettori non lo sanno, ma la coppia broccoli e spinaci previene e contrasta le infiammazioni della prostata. Al pari del mirtillo rosso, infatti, spazzano via le tossine dalle vie urinarie e mantengono in salute questo importante organo tipicamente maschile. Anziché, ricorrere a medicinali specifici, prepariamoci in casa un frullato di spinaci, broccoli e carote. Tutta la salute possibile a vantaggio della nostra prostata.

Contro i dolori articolari

Se i dolori di stagione si fanno sentire, nulla di meglio di arance, kiwi e papaya. Agiscono sulle carenze ossee con la loro vitamina C, prevengono le infiammazioni e permettono alla nostra muscolatura di trovare sostegno e riparo dai dolori.

Approfondimento

Ecco il check up naturale del nostro organismo bevendo ogni mattina per una settimana acqua e questa spezia