I cani sono stati ormai riconosciuti a tutti gli effetti come il miglior amico dell’uomo, tanto da poter essere ormai ammessi nei locali pubblici ed quasi in ogni altro luogo. Tuttavia occorre sempre avere rispetto per chi non ama gli animali o semplicemente ne ha paura. Per questo la legge ha disciplinato l’uso della museruola per il cane. I proprietari non sono però sempre convinti di doverla usare, nemmeno quando il cane in parola sia da guardia e potenzialmente aggressivo. La domanda è quindi se la museruola è obbligatoria oppure no.

In generale sarebbe opportuno che il padrone del cane portasse sempre con sé la museruola, per poi decidere autonomamente in quali situazioni sia opportuno utilizzarla. Infatti la legge è sul punto abbastanza elastica. Anche per questo le eccessive resistenze o rimostranze di alcuni padroni di cani non sempre facilmente comprensibili da parte di chi chieda semplicemente un pò di prudenza.

Intanto indichiamo la fonte normativa che prevede l’obbligo di far indossare la museruola al cane. Si tratta dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 06 agosto 2013.

La museruola è obbligatoria oppure no?

La normativa fa appello al senso di responsabilità dei proprietari. Infatti prevede che la museruola debba essere fatta indossare al cane quando esiste il rischio effettivo che l’animale possa recare danno a persone o cose. L’obbligo scatta anche quando le forze dell’ordine chiedano espressamente al proprietario di provvedere.

La normativa del Ministero non prevede sanzioni, ma rinvia alla normativa applicabile secondo criteri territoriali. È infatti il Comune che dovrà stabilire le sanzioni da applicare al proprietario che non metta la museruola al cane quando c’è il rischio di danni a persone o cose. La sanzione consisterà sempre in una multa, anche se non è possibile per ovvie ragioni elencare qui le decisioni di tutte le autorità locali. Se poi il cane privo di museruola aggredisce una persona e le provoca lesioni fisiche potrà configurarsi, per il padrone, anche un reato. Si tratterà del reato di lesioni colpose. Secondo i principi base del diritto penale se a quelle lesioni dovesse seguire la morte dell’aggredito il padrone sarebbe processato per omicidio colposo.

C’è poi un caso in cui il padrone è passibile di multa anche se il cane non abbia aggredito nessuno. È il caso del cane che rientri tra le razze ritenute aggressive. Se il padrone lo lascia incustodito, anche senza che ne sia derivata lacuna aggressione, rischia una multa di euro 258,00.