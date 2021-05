La muffa nel bagno sarà solo un lontano ricordo se mettiamo in pratica questi semplicissimi trucchi

La muffa è un problema molto fastidioso con il quale ci troviamo a combattere ogni giorno. In particolare, questa si annida negli ambienti umidi e può provocare danni alla salute. Infatti, le sue spore possono causare reazioni allergiche, pertanto riuscire a combattere la muffa è molto importante. Per questo motivo oggi vogliamo spiegare come la muffa nel bagno sarà solo più un lontano ricordo se mettiamo in pratica questi semplicissimi trucchi.

Dentifricio e guscio d’uovo

Se la muffa si deposita sul bordo vasca o tra le fughe delle piastrelle possiamo usare questo metodo. Sbricioliamo in una ciotola il guscio di un uovo ed aggiungiamo ad esso una generosa quantità di dentifricio. Mescoliamo il tutto ed applichiamo la pasta direttamente sulla muffa. Lasciamo agire il composto per almeno un quarto d’ora e con uno spazzolino da denti strofiniamo in modo deciso. Noteremo che la muffa verrà via facilmente e con una spugna rimuoviamo i restanti residui. Se vogliamo agire in modo da prevenire la formazione della muffa usiamo una lampada UV. Puntandola sulla zona interessata per circa 20 minuti aiuta anche ad eliminare i germi rimasti.

Iodio e lievito di birra

Se troviamo della muffa depositata nel contenitore per gli spazzolini, non dobbiamo preoccuparci perché rimuoverla è semplicissimo. Mettiamo all’interno del contenitore 4 gocce di iodio ed uniamo un cucchiaino di lievito in polvere. A questo punto aggiungiamo dell’acqua: gli ingredienti faranno azione tra loro e quando si formerà della schiuma non dovremo preoccuparci. Dopo aver lasciato agire per almeno 20 minuti, possiamo sciacquare con abbondante acqua e la muffa sarà sparita.

Tea tree ed aspirina

Forse non tutti sanno che questo comunissimo farmaco da banco è efficace contro la muffa. Infatti, possiamo usarlo per rimuovere quella che si annida negli interstizi. L’aspirina, unita all’azione dell’olio essenziale di tea tree, è in grado di combattere la muffa facilmente. Facciamo sciogliere in un bicchiere d’acqua un’aspirina ed uniamo a questa tre gocce di olio essenziale. Inumidiamo dei fazzoletti o delle salviette con questa soluzione e facciamoli agire direttamente sulla muffa. Dopo averli lasciati in posa per 20 minuti, li rimuoviamo e con una spugna eliminiamo ogni traccia residua di muffa.

Consiglio

La muffa nel bagno sarà solo più un lontano ricordo se mettiamo in pratica questi semplicissimi trucchi. Ricordiamo che la muffa può essere molto pericolosa per la nostra salute. La Redazione consiglia quindi di buttare via la spugna utilizzata per rimuoverla. In questo modo eviteremo che essa possa proliferare in altri angoli della casa.

Approfondimento

