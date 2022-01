Tutti noi adoriamo la mozzarella e quando ne avanza un po’ non possiamo lasciarci sfuggire questa stupenda ricetta. Oltre alla mozzarella si può utilizzare anche la provola o in altri casi, del formaggio filante. Per quando riguarda il pane, anche questo può essere riciclato, ma la ricetta viene ancora più buona se si utilizza il pancarré.

Questo piatto è davvero molto gustoso ed invitante. Al primo morso, la mozzarella sciolta e filante, insieme agli altri ingredienti fanno impazzire un po’ tutti. Ma del resto, chi non ha mai provato la mozzarella in carrozza?

È una preparazione molte semplice e super veloce che impiega pochissimi ingredienti che hanno tutti in casa. Ma se aggiungiamo questo ingrediente, la mozzarella in carrozza sarà ancora più croccante fuori e morbida dentro.

Ingredienti

10 fette di pancarré o pane del giorno prima

3 uova

4 tuorli

farina

fior di latte o mozzarella sgocciolata

pan grattato

farina di crusca

sale

olio di semi per friggere

La mozzarella in carrozza sarà ancora più croccante fuori e morbida dentro se aggiungiamo questo ingrediente

Procedimento

Prendere la mozzarella del giorno prima oppure lasciarla sgocciolare una notte in frigorifero. Anche per quanto riguarda il pane, prendere quello del giorno prima e tagliarlo a fette spesse non più di un dito. Oppure prendere il classico pancarrè che abbiamo un po’ tutti in dispensa.

In entrambi i casi tagliare le fette a metà e nel caso del pancarrè tagliare obliquamente come un classico tramezzino.

Predisporre tutti gli ingredienti sul tavolo e iniziamo a preparare tutto quello che occorre per l’impanatura. Quindi prendere le uova intere e sbatterle in una ciotola con l’aiuto delle fruste elettriche. A parte, fare lo stesso con i tuorli d’uovo e riporre un’altra ciotola con farina e poi ancora con pan grattato e farina di crusca in parti uguali.

Arrivati fin qui, prendere due fette di pane farcite con mozzarella e passarle prima nell’uovo intero battuto, poi nella farina, poi nei tuorli sbattuti ed infine nel mix di pan grattato e crusca.

Continuare così fino a quando non saranno finiti tutti gli ingredienti e friggere in olio bollente o cuocere su carta da forno a 200°C per 10 minuti circa. In quest’ultimo caso bagnare per bene la superfice con olio e girare non appena si dorerà un lato.

