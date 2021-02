Se siamo alla ricerca di un dolce al cucchiaio goloso e a prova di dieta la mousse al cioccolato a base di avocado fa per noi. Questo dolce infatti stupirà i nostri ospiti e sarà quasi irriconoscibile da una vera mousse al cioccolato. La ricetta richiede solo due ingredienti ma può essere resa ancora più dolce e golosa. Ecco come preparare la mousse al cioccolato a base di avocado per un dessert delizioso e salutare.

Due semplici ingredienti

Gli ingredienti base per questo dolce sono solo due: un avocado maturo e del cacao in polvere. Per rendere questo dessert ancora più salutare è possibile usare il cacao amaro senza zucchero. Anche la preparazione è estremamente semplice e perfetta per chi è di corsa. Non bisogna far altro che frullare l’avocado sbucciato insieme a un paio di cucchiai di cacao. Si otterrà così una crema scura deliziosa da servire come dolce al cucchiaio. Chi però non è a dieta può aggiungere qualche ingrediente per rendere questo dessert ancora più goloso.

Un dessert per stupire gli ospiti

Frullare avocado e cacao può essere un ottimo modo per toglierci la voglia di cioccolato senza sgarrare dalla dieta. È però possibile impreziosire questo dolce con altri ingredienti. La mousse al cioccolato a base di avocado per un dessert delizioso e salutare diventerà ancora più buona in questo modo. Al posto del cacao è infatti possibile utilizzare del cioccolato fondente o al latte fuso a bagnomaria o al microonde. A questi ingredienti è inoltre possibile aggiungere un cucchiaio di zucchero o di sciroppo d’acero per rendere il tutto più dolce. Per rendere la mousse ancora più cremosa è inoltre possibile inoltre utilizzare un po’ di panna da cucina o del latte di cocco. E che dire della guarnizione? Dopo aver frullato il tutto è possibile aggiungere gocce di cioccolato, scaglie di mandorle o granella di nocciole.